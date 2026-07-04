معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی کشور، از آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، در تشریح این خبر گفت: بنا به اعلام سازمان هواشناسی، تشدید فعالیت سامانه بارشی در این استان‌ها می‌تواند موجب وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود:از این‌رو تمامی تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در مناطق در معرض خطر به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند.

کبادی از هموطنان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، از حضور و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از سفر‌های غیرضروری به مناطق تحت تأثیر این سامانه بارشی پرهیز کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه، می‌توانند از طریق تماس با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر خدمات امدادی مورد نیاز را دریافت کنند.