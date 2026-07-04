رایزنی فرماندهان ارتش لبنان و یونیفل درباره وضعیت جنوب این کشور

فرماندهان ارتش لبنان و نیروی حافظ صلح سازمان ملل دیدار و درباره وضعیت جنوب این کشور رایزنی کردند.

جوان آنلاین: رددولف هیکل فرمانده ارتش لبنان و دیوداتو ابانیارا فرمانده نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) امروز شنبه دیدار کردند.

به گزارش ایسنا، دو طرف درباره آخرین تحولات جنوب لبنان و راه‌های تقویت همکاری فیمابین در سایه چالش‌های کنونی رایزنی کردند.

طرفین به بررسی آخرین تحولات به ویژه در جنوب لبنان در سایه تداوم حملات رژیم صهیونیستی و نقض مکرر آتش بس پرداختند.

رودولف هیکل و فرمانده یونیفل درخصوص تقویت همکاری میان ارتش لبنان و نیرو‌های یونیفل تبادل نظر کردند.

یونیفل در سال ۱۹۷۸ و در پی حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشکیل شد.

شورای امنیت در اوت ۲۰۲۵، مأموریت یونیفل را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید کرد.