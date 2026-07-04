جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، اردوغان با اعلام حمایت از هرگونه گامی که منجر به کاهش تنشها و کمک به حل مشکلات منطقه شود، افزود: ما تلاشهای صورت گرفته برای کارشکنی در این توافق را به دقت زیر نظر داریم.
به گزارش ایرنا، اردوغان در ادامه با هشدار نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: نباید اجازه داد کابینه کنونی رژیم صهیونیستی بار دیگر بوی باروت و خون را در منطقه ما بگستراند.
وی با اشاره به اینکه هرگونه راهحلی برای مشکلات منطقه، بدون مشارکت و خواست کشورهای منطقهای پایدار نخواهد بود، خاطرنشان کرد: هیچ راهحلی خارج از اراده کشورهای منطقه و بدون مشارکت آنها، نمیتواند پایدار بماند.