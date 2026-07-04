رئیس پلیس آگاهی هرمزگان از انهدام یک باند گروگان‌گیری و رهایی ۲ گروگان در عملیاتی منسجم و ضربتی خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ علی لشکری اظهارکرد: پس از وقوع یک فقره آدم‌ربایی در شهرستان "خمیر" و متواری شدن متهمان، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: کارآگاهان با بهره‌گیری از اقدامات فنی و رصد دقیق اطلاعاتی، هویت سرکرده این باند را که از ساکنان بندرعباس بود، شناسایی و با تشکیل تیم عملیاتی و اجرای طرح مهار، خودروی متهمان هنگام عبور از ایست و بازرسی «شهید میرزایی» بندرعباس، در یک عملیات غافلگیرانه متوقف و سرکرده باند به همراه یکی از همدستانش دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان تصریح کرد: در بازجویی‌های تخصصی از متهمان مشخص شد که آنان با انگیزه اخاذی، ۲ نوجوان ۱۶ ساله را ربوده و به یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان منتقل کرده بودند.

سرهنگ لشکری با بیان اینکه تیم عملیاتی پلیس آگاهی هرمزگان با اخذ نیابت قضایی و هماهنگی با فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان به محل اختفای گروگان‌گیران اعزام شدند، خاطرنشان کرد: با ورود ضربتی کارآگاهان به مخفیگاه متهمان، سه تن از همدستانِ متهم با سوءاستفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند و پلیس موفق شد هر ۲ گروگان را در سلامت کامل آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگرداند.

این مسئول انتظامی تأکید کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شده و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند، همچنین، تلاش‌های گسترده پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان متواری این باند با جدیت ادامه دارد.