بازتاب مراسم بدرقه رهبر شهید در مطبوعات ترکیه

مراسم وداع با پیکر رهبر شهید، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای امروز به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز مطبوعات ترکیه تبدیل شد و بسیاری از روزنامه‌های سراسری این کشور با اختصاص تیتر، عکس و گزارش‌های ویژه، به پوشش این رویداد پرداختند.

جوان آنلاین: اغلب روزنامه‌ها با تأکید بر حضور مقام‌ها و هیئت‌های رسمی از بیش از ۱۰۰ کشور، این مراسم را یکی از گسترده‌ترین آیین‌های رسمی و بین‌المللی سال‌های اخیر توصیف کردند.

به گزارش ایسنا، حضور میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع نیز از دیگر محور‌های اصلی پوشش رسانه‌ای است و شماری از روزنامه‌ها با استفاده از تعابیری همچون «تشییع قرن»، این مراسم را رویدادی تاریخی و کم‌نظیر ارزیابی کردند.

روزنامه آیدینلیک با واژه «تشییع قرن» از مراسم وداع با رهبر شهید یاد کرده و حضور مقامات از صد کشور در مراسم را در تیتر یک خود آورده است.

روزنامه حریت از حضور گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید خبر داده و نوشته است که «مردم ایران فوج فوج برای وداع با رهبر خود در این مراسم حاضر می‌شوند.» این روزنامه از واژه «بدرقه میلیونی» برای مراسم وداع با رهبر شهید استفاده کرده است.

روزنامه ینی شفق نیز حضور گسترده مردم را در مراسم وداع با رهبر شهید تیتر کرده است.