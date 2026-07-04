جوان آنلاین: در بیانیه هیات علمای فلسطین آمده است: «تجاوزات مکرر به مساجد، هتک حرمت به مصحفهای شریف (قرآنها)، تلاش برای محدود کردن اذان و حملات بیوقفه به مساجد الاقصی و ابراهیمی، همگی نشاندهنده یک تهاجم سازمانیافته و سیستماتیک به هویت امت اسلامی است».
به گزارش ایسنا، علمای فلسطین در ادامه به افزایش چشمگیر هدف قرار دادن نمادهای عبادی، تلاشهای مستمر برای محدود کردن پخش اذان و حملات گسترده به اماکن مقدس مسلمانان اشاره کردند.
در بخش دیگری از بیانیه، هیات علمای فلسطین تخریب نزدیک به هزار مسجد در نوار غزه، سوزاندن و پاره کردن مصحفها، و تجاوزات بیوقفه در کرانه باختری را تایید کرد که این اقدامات در راستای سیاستهای خصمانه رژیم اشغالگر صورت میگیرد.
در پایان، این هیات از تمامی کشورهای عربی و اسلامی خواست تا با واکنشی فوری و قاطع، برای توقف این نقضهای آشکار، حمایت از پایداری و مقاومت مردم فلسطین، و بازسازی مساجد تخریب شده، اقدام کنند.
امروز همچنین «عبدالرحمن شدید» از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به تشدید تروریسم شهرکنشینان در کرانه باختری و حمله به فعالان خارجی میان دو شهرک ترمسعیا و ابوفلاح در شمال شرق رام الله که به زخمی شدن پنج نفر از آنان منجر شد، گفت این حملات نشان میدهد این گروههای افسارگسیخته تا چه اندازه به وحشیگری و جنایت رسیدهاند و با اقدامات خود همه ارزشهای انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاشتهاند.
وی تاکید کرد حملات فزاینده به روستاها و شهرکهای کرانه باختری در چارچوب سیاستی سازمان یافته و در قالب طرحی برای تحمیل کوچ اجباری، تصرف اراضی و شکستن اراده پایداری ملت فلسطین صورت میگیرد؛ هدفی که رژیم اشغالگر هر اندازه هم در سرکوب و جنایت پیش برود، هرگز به آن دست نخواهد یافت.
این جنبش مقاومت اسلامی حماس تصریح کرد: تروریسم شهرکنشینان هر اندازه تشدید شود، نمیتواند اراده ملت فلسطین را در هم بشکند یا واقعیت شهرکسازی را تحمیل کند و هویت سرزمین فلسطین را تغییر دهد.