کد خبر: 1366986
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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

تجاوزات مکرر به مساجد، نشان‌دهنده تهاجم سازمان‌یافته به هویت امت اسلامی است

تجاوزات مکرر به مساجد، نشان‌دهنده تهاجم سازمان‌یافته به هویت امت اسلامی است هیات علمای فلسطین با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، درباره تشدید اقدامات اشغالگران صهیونیستی هشدار داد و اعلام کرد حملات بی‌وقفه شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست به مساجد الاقصی و ابراهیمی، نشان دهنده یک تهاجم سازمان‌یافته به هویت امت اسلامی است.

جوان آنلاین: در بیانیه هیات علمای فلسطین آمده است: «تجاوزات مکرر به مساجد، هتک حرمت به مصحف‌های شریف (قرآن‌ها)، تلاش برای محدود کردن اذان و حملات بی‌وقفه به مساجد الاقصی و ابراهیمی، همگی نشان‌دهنده یک تهاجم سازمان‌یافته و سیستماتیک به هویت امت اسلامی است».

به گزارش ایسنا، علمای فلسطین در ادامه به افزایش چشمگیر هدف قرار دادن نماد‌های عبادی، تلاش‌های مستمر برای محدود کردن پخش اذان و حملات گسترده به اماکن مقدس مسلمانان اشاره کردند.

در بخش دیگری از بیانیه، هیات علمای فلسطین تخریب نزدیک به هزار مسجد در نوار غزه، سوزاندن و پاره کردن مصحف‌ها، و تجاوزات بی‌وقفه در کرانه باختری را تایید کرد که این اقدامات در راستای سیاست‌های خصمانه رژیم اشغالگر صورت می‌گیرد.

در پایان، این هیات از تمامی کشور‌های عربی و اسلامی خواست تا با واکنشی فوری و قاطع، برای توقف این نقض‌های آشکار، حمایت از پایداری و مقاومت مردم فلسطین، و بازسازی مساجد تخریب شده، اقدام کنند.

امروز همچنین «عبدالرحمن شدید» از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به تشدید تروریسم شهرک‌نشینان در کرانه باختری و حمله به فعالان خارجی میان دو شهرک ترمسعیا و ابوفلاح در شمال شرق رام الله که به زخمی شدن پنج نفر از آنان منجر شد، گفت این حملات نشان می‌دهد این گروه‌های افسارگسیخته تا چه اندازه به وحشی‌گری و جنایت رسیده‌اند و با اقدامات خود همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاشته‌اند.

وی تاکید کرد حملات فزاینده به روستا‌ها و شهرک‌های کرانه باختری در چارچوب سیاستی سازمان یافته و در قالب طرحی برای تحمیل کوچ اجباری، تصرف اراضی و شکستن اراده پایداری ملت فلسطین صورت می‌گیرد؛ هدفی که رژیم اشغالگر هر اندازه هم در سرکوب و جنایت پیش برود، هرگز به آن دست نخواهد یافت.

این جنبش مقاومت اسلامی حماس تصریح کرد: تروریسم شهرک‌نشینان هر اندازه تشدید شود، نمی‌تواند اراده ملت فلسطین را در هم بشکند یا واقعیت شهرک‌سازی را تحمیل کند و هویت سرزمین فلسطین را تغییر دهد.

برچسب ها: فلسطین ، رژیم صهیونیستی ، نوار غزه
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