استاندار یزد از معرفی تیم فوتبال چادرملو به لیگ ۲ آسیا خبر داد

جوان آنلاین: «محمدرضا بابایی» با انتشار پستی به حواشی و نگرانی‌های اخیر واکنش نشان داد و از اعلام رئیس فدراسیون فوتبال برای معرفی تیم فوتبال چادرملو به مسابقات آسیایی خبر داد.

متن کامل توییت به شرح زیر است:

پس از حواشی اخیر در خصوص نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا (سطح دو)، طی تماس بارئیس محترم فدراسیون فوتبال تأیید شد که چادرملواردکان به عنوان نماینده قطعی کشورمان در این مسابقات معرفی شده است.

تمام پیگیری‌های لازم صورت گرفت تا مطمئن شویم حقی از تیم شایسته استان ضایع نشود.

تیم فوتبال چادرملو در دیداری سه جانبه موفق شد با پشت سر گذاشتن تیم‌های قدرتمند پرسپولیس و گلهر به لیگ ۲ آسیا راه یابد، اما پس از آن زمزمه‌هایی مبنی بر معرفی احتمالی تیم گلگهر بجای چادرملو بر سر زبان‌ها افتاد و موجب نگرانی فوتبال دوستان این استان شد.

هم‌اکنون از استان یزد تیم چادرملو اردکان در لیگ برتر، تیم شهید قندی در لیگ دسته ۲، تیم سنگ آهن بافق در لیگ دسته سه و همچنین تیم اتحاد معین یزد نیز در لیگ دسته چهار کشور حضور دارند.

استان یزد با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۵۵ هیات استانی، بیش از ۸۰ هزار بیمه شده ورزشی و ۴۰۰ هیات شهرستانی است.