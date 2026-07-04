راهنمای پارک خودرو برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

جوان آنلاین: با توجه به حجم بالای تردد در روز برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، مدیریت شهری تهران از شرکتکنندگان خواسته است پس از ورود به پایتخت، خودروهای خود را در پارکینگهای تعیینشده مستقر کرده و ادامه مسیر را با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی طی کنند. بر این اساس، برای ورودیهای غربی، جنوبی، شرقی و شمالی تهران دهها پارکینگ و محل توقف خودرو پیشبینی شده است.
پارکینگهای پیشبینی شده در ورودیهای غرب تهران
بخش قابل توجهی از زائران و عزاداران از استانهای غربی وارد تهران خواهند شد. برای این گروه، پارکینگهای متعددی در مناطق ۲۱ و ۲۲ شهرداری تهران در نظر گرفته شده است.
در محور بزرگراه شهید خرازی، پارکینگ بازار بزرگ ایران (ایرانمال)، پارکینگ مجموعه تفریحی هزار و یک شهر، پارکینگ مترو وردآورد، پایانه اتوبوس دریاچه، بلوار کوهک، میدان دانش، زمینهای خاکی اطراف ناحیه یک منطقه ۲۲، زمین انتهای خیابان شمیم و همچنین حاشیه بزرگراه خرازی از آزادگان تا جاده چالوس برای توقف خودروها آماده شده است.
در محور بزرگراه شهید همدانی نیز حاشیه بزرگراه همدانی، زمین خاکی اردستانی و زمین ناحیه ۲ منطقه ۲۲ به عنوان محل پارک خودرو تعیین شدهاند.
برای خودروهای ورودی از بزرگراه شهید فهمیده نیز پارکینگ ورزشگاه آزادی، خیابان ۵۵ و حاشیه بزرگراه فهمیده از آزادگان تا پل کلاک در نظر گرفته شده است.
عزادارانی که از بزرگراه شهید لشگری وارد تهران میشوند نیز میتوانند از ظرفیت مرکز خرید و فروش خودرو، مجموعه معابر پیرامون سایپا و مگاموتور، خیابان چوگان، حاشیه آزادگان و حاشیه بزرگراه شهید لشگری استفاده کنند.
همچنین در محور بزرگراه فتح (شهید متوسلیان)، پارکینگ وزارت راه، پارک حاشیهای بزرگراه فتح، بلوارهای آذر ۵، آما و جباری و محدودههای مجاور پارک طبیعت و قوریچای برای توقف خودروها پیشبینی شده است.
جنوب تهران؛ گستردهترین شبکه پارکینگ برای عزاداران
برای زائران و عزادارانی که از استانهای جنوبی وارد تهران میشوند، چندین محور اصلی و دهها محل پارک خودرو در نظر گرفته شده است.
در آزادراه تهران - ساوه، پارک حاشیهای شهید بروجردی، آذرشهر، سامانیپور گمرک غرب، باغ پرندگان و حاشیه آزادراه تهران ساوه آماده پذیرش خودروها هستند.
در بزرگراه آیتالله سعیدی نیز زمین خاکی مجاور آزادگان و حاشیه بزرگراه آزادگان از فتح تا امام علی (ع) به عنوان محل پارک معرفی شدهاند.
عزاداران ورودی از آزادراه خلیج فارس میتوانند از پارکینگهای فرودگاه امام خمینی (ره)، شهر آفتاب، کهریزک، شاهد، دانشگاه یادگار امام، محدوده اطراف حرم مطهر امام خمینی (ره) و بهشت زهرا (س)، ترهبار آزادگان و همچنین پارک حاشیهای بزرگراههای خلیج فارس، هاشمی و آزادگان استفاده کنند.
در جاده قدیم قم نیز زمینهای خاکی محدوده فرمانداری شهرری، پایانه جوانمرد، بلوار دستواره، میدان شهدای شاملو، خیابان شهید رجایی، بزرگراه شهید رسولی و معابر پیرامونی بزرگراههای آوینی و کریمی برای توقف خودروها آماده شدهاند.
برای ورودی جاده ورامین نیز زمین خاکی اتوبوسرانی فیروزآباد، پارکینگهای اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، حاشیه بزرگراه امام علی (ع) و بزرگراه شهید شوشتری در نظر گرفته شده است.
همچنین در بزرگراه امام رضا (ع)، پارکینگ ورزشگاه تختی، محدوده مسعودیه، زمین مسطح مجاور پایانه خاوران و حاشیه بزرگراه امام رضا (ع) از بسیج تا خاورشهر به عنوان پارکینگهای ویژه مراسم تعیین شدهاند.
پارکینگهای ورودی شرق تهران
برای شرکتکنندگانی که از استانهای شرقی و شمالشرقی وارد پایتخت میشوند نیز تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شده است.
در جاده دماوند، پارکینگ ورودی جاده دماوند، پارک حاشیهای این محور، حاشیه خیابان دماوند از سهراه تهرانپارس تا بزرگراه شهید بابایی و همچنین حاشیه بزرگراه دوران آماده خدماترسانی خواهند بود.
همچنین در آزادراه تهران - پردیس، حاشیه بزرگراه شهید بابایی، بزرگراه زینالدین، آزادراه تهران پردیس و بزرگراه شهید یاسینی به عنوان محلهای مجاز توقف خودرو معرفی شدهاند.
عزاداران شمال کشور خودروهای خود را کجا پارک کنند؟
برای شهروندانی که از محورهای شمالی کشور و آزادراه تهران - شمال وارد پایتخت میشوند نیز پارک ارم و معابر اطراف آن به عنوان اصلیترین محل توقف خودرو پیشبینی شده است.
علاوه بر این، حاشیه بزرگراه آزادگان در محدوده حدفاصل بزرگراه شهید خرازی تا بزرگراه شهید فهمیده نیز برای پارک خودروهای شخصی آمادهسازی شده است.
توصیه مدیریت شهری به شرکتکنندگان
مدیریت شهری تهران از شرکتکنندگان در مراسم خواسته است با توجه به محدودیتهای ترافیکی و حجم بالای مراجعات، حتیالمقدور پس از پارک خودرو در محلهای تعیینشده، ادامه مسیر را با استفاده از مترو، اتوبوس و سایر ناوگان حملونقل عمومی طی کنند تا روند جابهجایی عزاداران با سهولت بیشتری انجام شود.