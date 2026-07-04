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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۷
سیاست » اخبار کلی

بازدید میدانی عارف از مراکز اسکان و درمان زائران مراسم تشییع رهبر شهید

بازدید میدانی عارف از مراکز اسکان و درمان زائران مراسم تشییع رهبر شهید رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب با حضور در مراکز اسکان، مواکب و ایستگاه‌های درمانی، روند خدمات‌رسانی به زائران را بررسی و بر ارتقای خدمات رفاهی و درمانی تأکید کرد.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، با حضور در مراکز اسکان و درمانگاه‌های ویژه زائران، از روند خدمات‌رسانی و آمادگی این مراکز بازدید کرد.

به گزارش ایرنا، در این بازدید، علی‌اکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب و محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، معاون اول رئیس‌جمهور را همراهی کردند.

عارف ضمن بازدید از حسینیه‌ها، مواکب و ایستگاه‌های خدمات درمانی در تهران، در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران قرار گرفت و دستورات لازم را برای ارتقای خدمات رفاهی، درمانی و تسریع در رفع نیاز‌های موجود صادر کرد.

رئیس ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در جریان این بازدید‌ها با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین وداع و تشییع، گفت: ملت وفادار و عزادار ایران، خود را از اقصی نقاط کشور برای آخرین دیدار، به مصلی امام خمینی رسانده‌اند.

وی افزود: تهران با همه ظرفیت، پذیرای مهمانان قائد شهید است و همه دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مردمی و خادمان مراسم با تمام توان برای خدمت‌رسانی به زائران در حال فعالیت هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در دیدار و گفت‌و‌گو با جمعی از زائران، از نزدیک در جریان دغدغه‌ها، مسائل و نیاز‌های آنان قرار گرفت و بر ضرورت تأمین خدمات مطلوب و ایجاد شرایط مناسب برای حضور زائران در مراسم تأکید کرد.

عارف در پایان اظهار کرد: پیر و جوان، زن و مرد و کوچک و بزرگِ ایران اسلامی، ان‌شاءالله بدرقه‌ای تاریخی برای امام شهید خود رقم خواهند زد.

برچسب ها: بازدید میدانی ، محمدرضا عارف ، مراسم تشییع رهبر
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