نماینده چین: متعهد به تقویت روابط با ایران هستیم

جوان آنلاین: هه وِی، معاون رئیس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین عصر شنبه در جریان این مراسم اظهار کرد: در ۵۵ سالی که از برقراری روابط دیپلماتیک می‌گذرد، روابط چین و ایران توسعه پایدار و سالمی را نشان داده است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این نماینده چینی تاکید کرد: عزم چین برای توسعه روابط با ایران همچنان تزلزل‌ناپذیر است و جهت روابط چین و ایران تغییر نخواهد کرد.

او با بیان اینکه چین آماده همکاری با ایران برای ارتقای توسعه پایدار و بلندمدت مشارکت جامع راهبردی خود است، گفت: امیدوارم که ایران و ایالات متحده آتش‌بس را رعایت کنند.

پیش از این، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرده بود که هه وِی در مراسم رسمی تشییع رهبر شهید ایران که قرار است در تهران برگزار شود، شرکت خواهد کرد.

این نماینده ارشد مجلس چین در مراسم روز جمعه در تهران حضور داشت و طی این سفر با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران دیدار کرد.

برگزاری اولین روز از مراسم عمومی وداع با حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی از امروز شنبه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) در تهران که با حضور گسترده جمعیت سوگواران امام شهید همراه بود، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های انگلیسی‌زبان داشت.