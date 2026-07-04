سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو همچنان خواهان صلح است، اما روش خود برای تحقق آن را تغییر داده است و نیرو‌های روسی «نئونازی‌ها» را در تمامی جبهه‌ها از میان خواهد برد.

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز شنبه در پیامی در تلگرام اعلام کرد که مسکو «نئونازی‌ها را تا آخر، در همه جبهه‌ها، از بین خواهد برد.»

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به حضور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با لباس نظامی در جریان برنامه‌های روز شنبه، گفت این اقدام اتفاقی نبوده و همان‌گونه که جیم فرگوسن، سیاستمدار و روزنامه‌نگار بریتانیایی، اشاره کرده است، «یک پیام عمدی» محسوب می‌شود.

زاخارووا افزود که روسیه پیش از این «نشانه‌های فراوانی» درباره تمایل خود به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسائل ارسال کرده بود، اما به گفته او، «همه این پیام‌ها توسط سیستم انتقال از کار افتاده غرب نادیده گرفته شد.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پایان تأکید کرد که مسکو از مسیر صلح دست نکشیده است، اما «روش متقاعد کردن طرف مقابل تغییر کرده است.»

اظهارات زاخارووا بازتاب‌دهنده موضع رسمی دولت روسیه است و اصطلاح «نئونازی‌ها» عنوانی است که مقام‌های روس برای توصیف نیرو‌ها و دولت اوکراین به کار می‌برند.