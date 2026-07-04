جوان آنلاین: عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن، ظهر شنبه اعلام کرد که در تعیین سطح و نوع هزینههای خدمات برای کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، برای چین و سایر کشورهای دوست «ملاحظات ویژهای» لحاظ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد که این آبراه حیاتی برای عرضه انرژی، اکنون در پی جنگ چهار ماهه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، به مسئلهای «امنیتی» تبدیل شده است.
رحمانی فضلی افزود: تمهیدات جدیدی در خصوص تنگه هرمز با همکاری و مشارکت کشور عمان صورت خواهد گرفت.
تصمیم درباره مدیریت تنگه هرمز در حالی اتخاذ میشود که این آبراه استراتژیک اکنون به موضوعی مرتبط با امنیت ملی ایران تبدیل شده است و ایران قصد دارد تمهیدات جدیدی را با مشارکت کشور عمان در این منطقه اجرا کند.
در همین راستا، ایران و عمان برای تعیین نحوه مدیریت این آبراهه راهبردی کمیته مشترک ایجاد کردهاند.