سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در اظهاراتی اعلام کرد: با توجه به شرایط جدید امنیت ملی برای پس از جنگ اخیر، تهران برای کشور‌های دوست از جمله چین در تعیین هزینه‌های خدمات تنگه هرمز ملاحظات ویژه‌ای قائل خواهد شد.

جوان آنلاین: عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن، ظهر شنبه اعلام کرد که در تعیین سطح و نوع هزینه‌های خدمات برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، برای چین و سایر کشور‌های دوست «ملاحظات ویژه‌ای» لحاظ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد که این آبراه حیاتی برای عرضه انرژی، اکنون در پی جنگ چهار ماهه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، به مسئله‌ای «امنیتی» تبدیل شده است.

رحمانی فضلی افزود: تمهیدات جدیدی در خصوص تنگه هرمز با همکاری و مشارکت کشور عمان صورت خواهد گرفت.

تصمیم درباره مدیریت تنگه هرمز در حالی اتخاذ می‌شود که این آبراه استراتژیک اکنون به موضوعی مرتبط با امنیت ملی ایران تبدیل شده است و ایران قصد دارد تمهیدات جدیدی را با مشارکت کشور عمان در این منطقه اجرا کند.

در همین راستا، ایران و عمان برای تعیین نحوه مدیریت این آبراهه راهبردی کمیته مشترک ایجاد کرده‌اند.