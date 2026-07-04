جوان آنلاین: سردار حسن حسنزاده رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در تهران عصر شنبه در گفتوگویی اظهار کرد: امشب در تمامی میدانهای تهران اتوبوس تدارک دیده شده تا مردم به مصلی ببرند. تا آنجایی که امکان داشت مسیرها باز شده است و مترو هم همچنان وظیفه خود ادامه میدهد.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: در تمام میادینی که در این ۴ ماه اجتماعات مردمی برگزار شد، به طور ویژه اتوبوس، مینی بوس و ون پیش بینی شده است تا مردم را برای وداع شبانه با آقای شهید به مصلی بیاورند.
سردار حسنزاده اضافه کرد: بعد ساعت ساعت ۲۰ روز چهاردهم تیر پیکرها باید به نقطهای منتقل تا برای برای تشییع آماده شوند؛ بنابراین قطعا تشییع پیکر مطهر آقای شهید و خانواده عزیز ایشان به طور زمینی و با خودروهای مخصوص خواهد بود.
وی افزود: مراسم حتی از بعد نماز مغرب و عشای روز چهاردهم تیر و انتقال پیکرهای مطهر ادامه خواهد داشت.
رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در تهران یادآور شد: خودمان را برای تشییع ۱۰ تا ۱۲ ساعته در تهران آماده کردهایم. همچنین از ساعت ۲۱ امشب تا نماز صبح فردا یکشنبه ویژه برنامه وداع در مصلی برگزار میشود.