کد خبر: 1366972
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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
سیاست » اخبار کلی
سردار حسن‌زاده:

تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران قطعا به‌طور زمینی انجام خواهد شد

تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران قطعا به‌طور زمینی انجام خواهد شد رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید در تهران با بیان اینکه پیکر‌های مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان بعد از نماز مغرب و عشای فردا یکشنبه برای آماده سازی تشییع از مصلی منتقل خواهند شد، گفت: قطعا پیکر‌های مطهر به طور زمینی و با خودرو‌های مخصوص تشییع خواهد شد.

جوان آنلاین: سردار حسن حسن‌زاده رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در تهران عصر شنبه در گفت‌وگویی اظهار کرد: امشب در تمامی میدان‌های تهران اتوبوس تدارک دیده شده تا مردم به مصلی ببرند. تا آنجایی که امکان داشت مسیر‌ها باز شده است و مترو هم همچنان وظیفه خود ادامه می‌دهد.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: در تمام میادینی که در این ۴ ماه اجتماعات مردمی برگزار شد، به طور ویژه اتوبوس، مینی بوس و ون پیش بینی شده است تا مردم را برای وداع شبانه با آقای شهید به مصلی بیاورند.

سردار حسن‌زاده اضافه کرد: بعد ساعت ساعت ۲۰ روز چهاردهم تیر پیکر‌ها باید به نقطه‌ای منتقل تا برای برای تشییع آماده شوند؛ بنابراین قطعا تشییع پیکر مطهر آقای شهید و خانواده عزیز ایشان به طور زمینی و با خودرو‌های مخصوص خواهد بود.

وی افزود: مراسم حتی از بعد نماز مغرب و عشای روز چهاردهم تیر و انتقال پیکر‌های مطهر ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در تهران یادآور شد: خودمان را برای تشییع ۱۰ تا ۱۲ ساعته در تهران آماده کرده‌ایم. همچنین از ساعت ۲۱ امشب تا نماز صبح فردا یکشنبه ویژه برنامه وداع در مصلی برگزار می‌شود.

برچسب ها: سردار حسن زاده ، مراسم وداع با رهبر شهید ، مراسم تشییع رهبر
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