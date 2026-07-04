همزمان با گسترش موج آتش‌سوزی در جنوب اروپا، صد‌ها آتش‌نشان در شمال اسپانیا برای مهار حریقی گسترده در نزدیکی منطقه گردشگری کاستا براوا وارد عمل شدند. در همین حال، پرتغال نیز برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی در مناطق شمالی از کشور‌های همسایه درخواست کمک کرد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری فرانسه، صد‌ها آتش‌نشان اسپانیایی در تلاش بوده آتش‌سوزی گسترده‌ای را که در نزدیکی منطقه گردشگری کاستا براوا در شمال شرقی این کشور در حال گسترش است، مهار کنند.

به گزارش ایرنا، همزمان، پرتغال نیز با چندین آتش‌سوزی جنگلی در مناطق شمالی خود روبه‌رو شده و برای تقویت عملیات اطفای حریق، از سازوکار‌های همکاری اروپایی درخواست کمک کرده است.

این آتش‌سوزی‌ها در شرایطی رخ داده که بخش‌های وسیعی از جنوب اروپا با افزایش دما، خشکسالی و وزش باد‌های شدید مواجه هستند؛ عواملی که خطر وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌های طبیعی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده‌اند.

مقام‌های دو کشور از ساکنان و گردشگران خواسته‌اند دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کرده و از حضور در مناطق در معرض خطر خودداری کنند. عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد و نیرو‌های امدادی در تلاش‌اند از سرایت حریق به مناطق مسکونی و گردشگری جلوگیری کنند.