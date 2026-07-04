فرمانده قرارگاه برگزاری وداع و تشییع رهبر شهید در تهران اظهار کرد: پیش از این زمان اقامه نماز از ساعت ۶ صبح اعلام شده بود، اما اکنون باتوجه به تقاضا‌ها حدود ساعت ۸ صبح نماز اقامه خواهد شد و مردم فرصت بیشتری دارند تا در برپایی این نماز مشارکت کنند.

جوان آنلاین: سردار حسن حسن‌زاده در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه از مهمترین بخش‌های مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در تهران، اقامه نماز بر پیکر ایشان است، اظهار کرد: این نماز تاریخی و باشکوه خواهد شد و باتوجه به تقاضا‌های مکرر و فراوان سوگواران امام شهید که از ما می‌خواهند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بتوانند از نقاط مختلف کشور در اقامه این نماز حاضر شوند، مقداری تاخیر در برپایی نماز در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، وی یادآور شد: پیش از این اعلام کرده بودیم که زمان اقامه نماز از ساعت ۶ صبح خواهد بود، اما اکنون باتوجه به تقاضا‌ها حدود ساعت ۸ صبح اقامه خواهد شد و مردم فرصت بیشتری دارند تا در برپایی این نماز مشارکت کنند.