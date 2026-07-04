کد خبر: 1366963
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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۹
سیاست » اخبار کلی
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از انهدام ۴ هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری با دستگیری ۱۰ تروریست، کشته شدن ۲ نفر از آنان و کشف مقادیر زیادی سلاح و مواد منفجره در جنوب شرق کشور خبر داد.

جوان آنلاین: وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای آمده است: به استحضار شهروندان گرامی می‌رساند طی سلسله اقدامات آفندی-پدافندی سربازان گمنام امام‌زمان (عج) دراداره‌کل اطلاعات سیستان وبلوچستان، ۴ هسته‌ی سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در چند عملیات مشترک با سپاه‌پاسداران و فراجا در شهرستان‌های زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان پنج نفر از اعضای اصلی تیم‌های عملیاتی وارداتی دستگیر و دو نفر از عناصر تروریست نیز درمقابله مسلحانه با نیرو‌های حافظ امنیت به هلاکت رسیدند.

به گزارش ایرنا، این اطلاعیه می‌افزاید: امروز نیز یک هسته‌ی عملیاتی پنج نفره دیگر وابسته به گروهک‌های تروریستی تکفیری در حوزه شهرستان‌های جنوب‌استان (نیک‌شهر و قصرقند) که در تحرکات ضدامنیتی؛ از جمله تیراندازی به سمت یگان‌های نظامی و مراکز قضایی در جنوب استان و... و. را برعهده داشتند، دستگیر و تحویل مرجع محترم قضایی استان شدند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: از محل اختفاء و خانه‌ی امن مزدوران وارداتی دستگیر شده، مقادیر قابل توجهی از انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین جنگی از جمله یک قبضه تیربار گرینوف و نوار فشنگ مربوطه، ۳ قبضه کلاشینکف به همراه ۷ تیغه خشاب پر، ۱۷ قبضه انواع کلت کمری، ۲ عدد نارنجک دستی، ۵ عدد نارنجک تفنگی، ۱۴ عدد نارنجک ۴۰ میلی‌متری، ۴ دستگاه بی‌سیم، یک دستگاه استارلینک کشف و ضبط شد.

در این اطلاعیه آمده است: این عناصر تروریست پس از جذب و عضویت در گروهک‌های تروریستی تکفیری مستقر در برخی کشور‌های همسایه و گذراندن آموزش‌های نظامی و انفجاری، وارد کشور شده و قصد انجام اقدامات خرابکارانه، ترور و سایر عملیات تروریستی در منطقه جنوب‌شرق کشور را داشتند که با الطاف الهی و عنایات اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) پیش از هر عمل تروریستی، هسته‌ها متلاشی و تروریست‌ها بازداشت شدند.

در بخشی از این اطلاعیه خاطر نشان شده است: ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja ۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، گروهک تروریستی ، مواد منفجره
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