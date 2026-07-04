جوان آنلاین: استرینگر افزود که اروپا هرگونه کمبود نیروهای آمریکایی را جبران میکند و خاطرنشان کرد که ناتو انتظار دارد همه کشورهای عضو، از جمله بریتانیا، به تعهدات خود عمل کنند.
معاون فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا، گفت که متحدان اروپایی توانستهاند بخش عمدهای از تواناییهای نظامی را که ایالات متحده تصمیم به کاهش آنها به عنوان بخشی از برنامههای واکنش به جنگ در اروپا گرفته بود، جبران کنند، اقدامی که نشان دهنده نقش رو به رشد اروپا در این ائتلاف است.
استرینگر در مصاحبهای با بلومبرگ پیش از اجلاس هفته آینده ناتو در آنکارا، خاطرنشان کرد که متحدان اروپایی «بهوضوح کمکهای خود را برای جبران تعدیلهایی که ایالات متحده در نیروهای خود در اروپا انجام داده است، افزایش دادهاند». وی افزود که این امر «اروپایی قویتر در ناتویی قویتر» را در بر میگیرد.
گفتنی است، ایالات متحده نیروهای خود را در اروپا کاهش میدهد و از کاهش قابل توجه تعداد نیروهایی که قصد دارد در صورت جنگ یا بحران به اروپا اعزام کند، خبر داد و این امر باعث شد فرماندهی نظامی این ائتلاف از کشورهای اروپایی بخواهد نیروهایی را که میتوانند برای پر کردن این شکاف فراهم کنند، شناسایی کنند.
کر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، ژوئن گذشته به مارک روته، دبیرکل ناتو، تأیید کرد که بریتانیا متعهد به اختصاص ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به هزینههای دفاعی است.