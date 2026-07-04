یکی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد که تشدید تروریسم شهرک‌نشینان در کرانه باختری نشان می‌دهد این گروه‌های افسارگسیخته تا چه اندازه به وحشی‌گری و جنایت رسیده‌ و با اقدامات خود همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاشته‌اند.

جوان آنلاین: «عبدالرحمن شدید» تاکید کرد که حملات فزاینده به روستاها و شهرک‌های کرانه باختری در چارچوب سیاستی سازمان‌ یافته و در قالب طرحی برای تحمیل کوچ اجباری، تصرف اراضی و شکستن اراده پایداری ملت فلسطین صورت می‌گیرد؛ هدفی که رژیم اشغالگر هر اندازه هم در سرکوب و جنایت پیش برود، هرگز به آن دست نخواهد یافت.

وی افزود که تروریسم شهرک‌نشینان هر اندازه تشدید شود، نمی‌تواند اراده ملت فلسطین را در هم بشکند یا واقعیت شهرک‌سازی را تحمیل کند و هویت سرزمین فلسطین را تغییر دهد.

این مسول فلسطینی در ادامه گفت، وحدت موضع، پایبندی به سرزمین خود و انتخاب مقاومت، تضمین‌ کننده شکست طرح‌های رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان آن و ایستادگی در برابر تجاوزات مستمر است.

این رهبر حماس از مواضع فعالان و حامیان بین‌المللی که در کنار ملت فلسطین در نبرد دفاع از سرزمین حضور دارند، قدردانی و تاکید کرد که حمله به آنان، حقیقت پروژه شهرک‌سازی مبتنی بر خشونت و تروریسم را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد رژیم اشغالگر در پی پنهان کردن جنایات خود و جلوگیری از هرگونه حضور بین‌المللی برای ثبت و مستندسازی این تجاوزات است.

شدید همچنین خواستار تقویت کمیته‌های حفاظت و مقابله در همه استان‌های کرانه باختری، گسترش دامنه تحرکات مردمی و میدانی و فعال کردن همه عرصه‌های مقابله برای بازدارندگی در برابر شهرک‌نشینان اشغالگر شد.

به گزارش ایرنا، از زمان آغاز عملیات طوفان‌الاقصی که صهیونیست‌ها سرکوبگری و حملات خود را به کرانه باختری تشدید کرده‌اند، هر روز این منطقه شاهد حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست است.

میلیون‌ها فلسطینی سالهاست که تحت شرایط نظامی زندگی می‌کنند و هر روز شاهد نقض حقوق اولیه خود هستند. جامعه بین‌الملل هم همواره در قبال بازداشت اداری و دیگر اقدامات آپارتایدی رژیم صهیونیستی سکوت کرده و این به‌منزله چراغ سبزی برای ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی و نقض حقوق فلسطینیان است.