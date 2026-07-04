مراسم وداع با آقای شهید ایران، رویدادی سیاسی و اجتماعی برای تمام منطقه

نیویورک‌تایمز گزارش داد در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر انقلاب علاوه بر عالی‌ترین مقام کشور، بالاترین مرجع دینی نظام نیز محسوب می‌شود؛ موضوعی که باعث شده این رخداد برای بسیاری از شیعیان ایران و منطقه، فراتر از یک رویداد سیاسی و دارای بُعد مذهبی و اعتقادی باشد.

جوان آنلاین: نیویورک‌تایمز گزارش داد مراسم عمومی وداع و خاکسپاری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، امروز با آغاز آیین‌های سوگواری در تهران وارد مرحله رسمی شد و پیکر وی طی چهار روز آینده در پنج شهر ایران و عراق تشییع خواهد شد.

به نوشته این روزنامه، پیکر رهبر شهید پس از قرار گرفتن در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران، از روز دوشنبه در قالب کاروان تشییع به شهرهای قم، نجف، کربلا و در نهایت مشهد منتقل می‌شود و روز پنجشنبه در جوار حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.

نیویورک‌تایمز با اشاره به اینکه این مراسم چند ماه پس از به شهادت رسیدن رهبر فقید برگزار می‌شود، نوشت به دلیل شرایط جنگی، برگزاری مراسم تشییع تا زمان برقراری آتش‌بس موقت به تعویق افتاده بود.

این روزنامه افزود مراسم سوگواری از روز جمعه با حضور مقامات داخلی و هیات‌های خارجی در مصلای بزرگ تهران آغاز شد؛ مکانی که آیت‌الله خامنه‌ای طی دهه‌های گذشته بسیاری از سخنرانی‌های مهم خود را در آن ایراد کرده بود.

نیویورک‌تایمز نوشت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر انقلاب علاوه بر جایگاه عالی‌ترین مقام کشور، بالاترین مرجع دینی نظام نیز محسوب می‌شود و به همین دلیل، برای بسیاری از شیعیان ایران و منطقه، درگذشت وی تنها یک رویداد سیاسی نیست، بلکه دارای اهمیت مذهبی و اعتقادی نیز هست.

این روزنامه با اشاره به گستردگی برنامه‌های تشییع گزارش داد برگزاری این آیین‌ها از نظر اجرایی یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های سازماندهی عمومی در سال‌های اخیر ایران به شمار می‌رود؛ مراسمی که همزمان با ادامه پیامدهای جنگ اخیر و گرمای شدید تابستان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، در تهران محل ویژه‌ای برای زیارت عمومی در مصلای امام خمینی (ره) آماده شده و دولت برای تسهیل حضور مردم، روز شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده است. همچنین مسیرهای اصلی شهر با پرچم‌ها و شعار رسمی مراسم با عنوان «باید برخیزیم» آذین‌بندی شده و هزاران نفر از مسوولان در طول مسیر تشییع مستقر خواهند شد.

نیویورک‌تایمز افزود مقامات ایرانی پیش‌بینی کرده‌اند صدها هزار نفر در مراسم تهران حضور یابند و از مردم خواسته‌اند خودروهای خود را در حاشیه شهر پارک کرده و با ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مراسم شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، کاروان تشییع روز چهارشنبه وارد شهرهای نجف و کربلا در عراق خواهد شد؛ دو شهری که از مهم‌ترین مراکز زیارتی شیعیان جهان به شمار می‌روند.

نیویورک‌تایمز با اشاره به نفوذ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در میان گروه‌های شیعه منطقه نوشت: آیت‌الله خامنه‌ای طی دهه‌های گذشته جایگاه ویژه‌ای در میان جریان‌های همسو با تهران در عراق و دیگر کشورهای عربی داشته است.

این روزنامه افزود: آخرین مرحله مراسم روز پنجشنبه در شهر مشهد برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون نفر در آیین پایانی تشییع شرکت کنند.

به گزارش ایرنا، آیین وداع با آقای شهید ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان حمله وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نایل آمدند از نخستین ساعات صبح امروز - شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ - در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.

مقام های بلندپایه و سران برخی کشورهای جهان، اندیشمندان و علمای دینی دیروز جمعه (۱۲ تیر ماه) برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای در مصلی تهران حضور یافتند.

طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌ الله العظمی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلای امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا(ع) برنامه‌ریزی شده است.

در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.