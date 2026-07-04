کد خبر: 1366939
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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۶
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المیادین: پیام‌های داخلی و بین‌المللی تشییع میلیونی رهبر شهید ایران

المیادین: پیام‌های داخلی و بین‌المللی تشییع میلیونی رهبر شهید ایران وبگاه شبکه المیادین با اشاره به برگزاری میلیونی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نوشت که این مراسم علاوه بر «تجمعات پرچم» پیام‌های داخلی و بین المللی متعددی را مخابره می کند. 

جوان آنلاین: پایگاه شبکه خبری المیادین با اشاره به فرا رسیدن مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نوشت که مردم ایران تلاش می‌کنند تا از طریق بسیج مردمی بی‌سابقه، تجمعات چندین ماهه پرچم را تداوم بخشند تا این پیام را به خارج از کشور برسانند که مردم ایران پروژه‌های خارجی را رد می‌کنند.

این گزارش به تشییع باشکوه پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران پرداخته و نوشت که تشییع پیکر یک رهبر سیاسی یا مذهبی، لحظه نمادین و با اهمیتی در دولت ها است، به ویژه زمانی که در چارچوب یک درگیری خارجی مطرح باشد.

به نوشته المیادین، ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنگ افروزی آنها علیه ایران را می‌توان یک رویداد سیاسی دانست که ایرانی‌ها می‌خواهند از طریق آن یک پیام استراتژیک خارجی و داخلی را مخابره کنند.

مراسم تشییع؛ سازوکاری برای تقویت هویت و حاکمیت ملی

این مقاله می افزاید که مراسم تشییع دسته جمعی یکی از رهبران بنیانگذار یا شخصیت های نمادین دولت، فرصتی برای بازتولید روایت ملی و تقویت حس تعلق جمعی و مقابله با تهدیدات مشترک است.

پیام ایرانی ها در تشیع باشکوه پیکر رهبر انقلاب را می‌توان به‌عنوان یک پیام سیاسی برای طرف‌های خارجی و جریان‌های داخلی، درک کرد. پیام اصلی این است که فشارهای خارجی یا تلاش برای تغییر رژیم با هدف قرار دادن رهبری با شکست مواجه خواهد شد و برعکس به تقویت انسجام ملی پیرامون حاکمیت کمک می کند.

کشورهایی که در معرض فشار یا تهدیدهای خارجی هستند، برای حفظ بقای خود، انسجام داخلی خود را تقویت می کنند و بر این اساس، تشییع پیکر رهبرفقید انقلاب، صرفاً یک مراسم مردمی یا مراسم عزاداری تلقی نمی شود، بلکه بخشی از روند بازسازی مشروعیت سیاسی حاکمیت انقلاب اسلامی ایران است.

المیادین می افزاید که با وجود اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی روی همراهی مردم ایران با خود در کنار عملیات ۲ نظامی علیه ایران برای سرنگونی حاکمیت اسلامی در این کشور حساب باز کرده بودند، اما مردم ایران با تئوری «تجمع پرچم» وفاداری خود را به نظام اسلامی اعلام کرده و این پیام را برای مخالفان داخلی و مداخله جویان خارجی ارسال کردند که اکثریت مردم ایران با مداخلات نظامی خارجی در امور خود مخالفت هستند.

برچسب ها: المیادین ، تشییع ، رهبر انقلاب
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