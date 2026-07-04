آمار ورود خودرو به شهر تهران در روزهای اخیر ۴۰ درصد افزایش یافته است

جوان آنلاین: سردار سیدتیمور حسینی با اعلام این مطلب، اظهار کرد: از ساعت ۲۲ شب گذشته (۱۲ تیرماه)، تمامی محدودیتها، ممنوعیتها و تمهیدات ترافیکی پیشبینیشده در محدوده مصلای امام خمینی (ره) و مسیرهای منتهی به آن، بهطور کامل به مرحله اجرا درآمده است.
وی با بیان اینکه عملیات پاکسازی و اعمال محدودیتهای ترافیکی از شب گذشته آغاز شده است، گفت: حلقه نخست محدودیتهای ترافیکی که در حدفاصل بزرگراههای مدرس، همت، خیابان سهروردی و خیابان شهید مطهری را در بر میگیرد، بهطور کامل برای تردد و توقف هرگونه وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت پاکسازی شده و ورود و توقف در این محدوده بهصورت مطلق ممنوع است.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: در حلقه دوم تنها تردد خودروهای امدادی، خدماتی و ناوگان عمومی پیشبینی شده و تردد وسایل نقلیه با مدیریت پلیس راهور انجام میشود.
سردار حسینی ادامه داد: از حلقه سوم به خارج نیز تمامی خودروها که از ۱۴ محور و مبادی ورودی شمالی، جنوبی، شرقی و غربی تهران برای حضور در مراسم وارد پایتخت شده اند، با هدایت مأموران پلیس راهور به توقفگاهها و پارکینگهای پیشبینیشده منتقل خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از استقرار خودروها در پارکینگ، انتقال زائران به محل برگزاری مراسم از طریق ناوگان حملونقل عمومی شامل مترو، اتوبوس، مینیبوس و ون که از قبل پیشبینی و تجهیز شدهاند، انجام میشود تا شهروندان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به مصلای بزرگ حضرت امام(ره) دسترسی پیدا کنند.
سردار حسینی با تأکید بر اینکه روند ورود زائران همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: پیشبینی میشود از بعدازظهر امروز تا فردا ۱۴ تیرماه حجم ورود خودروها به تهران به طور چشمگیری افزایش یابد، از این رو پلیس راهور بر اساس شرایط لحظهای، متناسب با وضعیت ترافیکی محل برگزاری مراسم و محورهای مواصلاتی منتهی به تهران، تمامی طرحها و تدابیر ترافیکی پیشبینیشده را بهصورت مرحلهای و متناسب با شرایط به اجرا خواهد گذاشت.