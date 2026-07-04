مسئول روابط سیاسی جنبش حماس در لبنان گفت: گذشت یکهزار روز از نبرد «طوفان الاقصی» فرصتی برای یادآوری فداکاری‌های ملت فلسطین و مقاومت آن است؛ ملتی که در رویارویی مستمر با رژیم صهیونیستی، شهدا، مجروحان و اسرای زیادی تقدیم کرده است.

جوان آنلاین: عبدالمجید العوض در گفت وگو با «الرساله نت» افزود: نبرد طوفان الاقصی که در هفتم اکتبر۲۰۲۳ آغاز شد، نقطه عطفی در درگیری با رژیم اشغالگر بود، زیرا توان مقاومت فلسطین در ابتکار عمل را نشان داد و تحولی بزرگ در صحنه سیاسی و نظامی ایجاد کرد.

وی تاکید کرد این عملیات تصویر برتری امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی را که تل‌آویو طی دهه‌ها برای تثبیت آن تلاش کرده بود، فرو ریخت.

العوض ادامه داد: نوار غزه در جریان این جنگ، هدف تجاوزی گسترده قرار گرفت که همه جنبه‌های زندگی را دربر گرفت و با کشتار، تخریب گسترده و بحران‌های انسانی فزاینده همراه شد.

این عضو حماس اضافه کرد رژیم صهیونیستی اهداف متعددی برای این جنگ تعیین کرده بود؛ از جمله نابودی مقاومت و تحمیل واقعیتی تازه بر نوار غزه، اما با وجود گذشت این مدت طولانی، نتوانست به این اهداف دست یابد.

وی اظهار داشت: پایداری ملت فلسطین و ادامه عملکرد مقاومت، مانع از آن شد که رژیم اشغالگر بتواند آنچه را «پیروزی مطلق» می‌نامد، اعلام کند.

العوض خاطر نشان کرد رژیم صهیونیستی در این جنگ متحمل خسارت‌های سیاسی، امنیتی و نظامی شد؛ در حالی که ملت فلسطین همچنان به حقوق و اصول ملی خود پایبند مانده است.

این عضو حماس همچنین گفت جنگ غزه پیامدهای بین‌المللی گسترده‌ای برای چهره رژیم اشغالگر در جهان داشته و همزمان با گسترش کارزارهای همبستگی با فلسطینیان و افزایش تحرکات مردمی و حقوقی در کشورهای مختلف، روایت فلسطینی حضور پررنگ‌تری در عرصه جهانی پیدا کرده است.

وی از همه جریان‌ها و طرف‌هایی که طی جنگ از ملت فلسطین حمایت کردند، قدردانی کرد و گفت فداکاری‌های فلسطینیان در هزار روز رویارویی، به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزه ملی فلسطین برای آزادی و پایان اشغال باقی خواهد ماند.