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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
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رئیس پیشین شاباک: نتانیاهو برای ماندن در قدرت نیاز به دشمن خارجی دارد

رئیس پیشین شاباک: نتانیاهو برای ماندن در قدرت نیاز به دشمن خارجی دارد رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی رژیم اسرائیل (شاباک) با اشاره به اینکه اسرائیلی‌ها مدت بسیار زیادی است که در وضعیت جنگی هستند، خاطرنشان کرد که نتانیاهو برای ماندن در قدرت نیاز به جنگ و دشمن خارجی دارد.

جوان آنلاین: «عامی ایالون»، در گفت وگو با سی ان ان در خصوص اوضاع موجود در سرزمین های اشغالی بعد از گذشت هزار روز از جنگ گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم برای ماندن در قدرت نیاز به جنگ و دشمن خارجی دارد.

وی افزود: برای درک واقعیت موجود در اسرائیل و نحوه‌ی نگاه ما اسرائیلی‌ها به واقعیت، باید درک کنید که در حال شمارش هستیم، یا اینکه ما در هزارمین روز از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هستیم. اما اگر از جنگ صحبت کنیم، باید بگوییم که بیش از ۱۴۰ سال در جنگ بوده ایم؛ نبردهای بسیار، لشکرکشی‌های نظامی متعدد و عملیات‌های زیاد، اما این تنها یک جنگ است.

ایالون خاطرنشان کرد: درک این مساله بسیار مهم است، در غیر این صورت گمان خواهید کرد که قبل از هفتم اکتبر(عملیات طوفان الاقصی) جنگی نداشتیم و یا اینکه در صلح بودیم. خیر، این واقعیت اسرائیل نیست، بعد از سال ها جنگ، اسرائیلی ها به این مساله عادت کردند که راه حل دیگری ندارند و رهبران ما تلاش می کنند که این مساله را برای ما شرح دهند و نتانیاهو نیز همین را می گوید.

این مقام اسبق صهیونیست با اشاره به اینکه نتانیاهو برای ماندن در قدرت نیاز به جنگ و دشمن خارجی دارد افزود: ائتلاف نتانیاهو را یک اقلیت کوچک رهبری می کند که ۱۰ درصد از اسرائیلی ها هستند و به جنگ بی پایان ایمان دارند اما دیدگاه تمام اسرائیلی‌ها این نیست.

وی تاکید کرد که نتانیاهو از همان ابتدا مخالف بحث کردن درمورد مساله «روز بعد از جنگ» بود زیرا او می داند به محض اینکه این سوال مطرح شود که تا ۱۰ سال یا ۲۰ سال یا ۴۰ سال دیگر چگونه خواهیم بود، ائتلاف او فرو می پاشد.

ایالون خاطرنشان کرد که هیچ راهی برای پیروزی در جنگ جز استفاده از نیروی نظامی وجود ندارد و این کاری است که نتانیاهو تلاش دارد در لبنان، غزه، ایران و هرجای دیگر انجام دهد.

پیش تر «آلون بن دیوید» تحلیلگر نظامی در شبکه ۱۳ رژیم اسرائیل گفته بود: هزار روز از طولانی‌ترین جنگ اسرائیل می‌گذرد، جنگی که حتی یک پیروزی هم در آن حاصل نشده است.

شبکه تلویزیونی «کان» رژیم اسرائیل نیز به شکست این رژیم در جبهه های نبرد اشاره کرد و گفت: ناکامی که از غزه آغاز شد، به تمام میدان‌های نبرد در لبنان، سوریه، یمن، کرانه باختری و البته ایران سرایت کرد.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی اعلام کرد: بعد از گذشت یکهزار روز از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲ )، کسانی که مسئول این شکست بودند به ما قول «پیروزی مطلق» دادند، اما در هر جبهه‌ای که تاکنون گشوده شده، شکست مطلق را تجربه کرده ایم.

این شبکه با اشاره به دست نیافتن رژیم اسرائیل به اهداف جنگ افروزی مشترک با آمریکا علیه ایران گفت: در ایران، نظام سقوط نکرد، برنامه هسته‌ای نابود نشد و تهدید موشکی پایان نیافت و در لبنان نیز، ما بهای سنگینی پرداختیم.

در همین راستا، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نوشت: ایران از جنگ قوی‌تر بیرون آمد و موقعیت خود را تقویت کرد.

این روزنامه افزود: این جنگ شکاف بی‌سابقه‌ای بین اسرائیل و ایالات متحده ایجاد کرد.

«عاموس هرائیل» تحلیلگر نظامی صهیونیست نیز به روزنامه هاآرتص گفت: هزار روز از جنگ گذشت و تا زمانی که دلایل شکست اسرائیل در آن بررسی نشود، خطر وقوع فاجعه بیشتر، افزایش می‌یابد.

برچسب ها: شاباک ، نتانیابو ، اسرائیل
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