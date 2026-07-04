مقام یمنی: رهبر شهید ایران الگویی منحصر به فرد در تاریخ هستند

سرپرست نخست وزیری دولت یمن، رهبر شهید انقلاب اسلامی را الگویی منحصر به فرد در تاریخ معاصر و از مهمترین شخصیت‌های تاثیرگذار در جهان توصیف کرد و گفت که نقش ایشان در ایجاد محور مقاومت، کلیدی است.

جوان آنلاین: «محمد مفتاح» در گفت وگو با برنامه «قومو لله» شبکه العالم درباره حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی و تأثیر ایشان در صحنه داخلی و منطقه ای و بین المللی و به ویژه کشورهای محور مقاومت گفت: رهبر عظیم الشان الگویی منحصر به فرد در تاریخ معاصر و از مهمترین شخصیت های تاثیرگذار در جهان در دهه های اخیر و بنیانگذار عملی جمهوری اسلامی و نهضت اسلامی است.

وی افزود: امام شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره)، از همان بدو تشکیل جمهوری اسلامی در همه فعالیت ها و مسئولیت های کلیدی حضور داشتند. البته فعالیت های ایشان از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی شروع شده بود و ایشان از اشخاص موثر در تاسیس جمهوری نوپای اسلامی و پیشرفت ایران در زمینه های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنین دارای جایگاهی والا و فرهنگی اصیل و اطلاعاتی وسیع بودند.

این مسئول یمنی ادامه داد: ایشان تا دهه ها یکی از مهمترین و برجسته ترین شخصیت های جهان و از جوانی تا زمان شهادت الگویی برای مردم بودند و حتی پس از شهادت نیز با توجه به مواضع و نقشی که در حمایت از مقاومت داشتند، الگو هستند.

حمایت رهبر شهید از جنبش‌های آزادیخواهانه جهان

وی درباره برکات وجود رهبر شهید عزیز و بزرگوار برای محور مقاومت به ویژه مردم یمن گفت: حمایت ایشان از جنبش های آزادی بخش در منطقه و جهان بسیار واضح و برجسته بود و کل جهان عرب و جهان اسلام تا آمریکای جنوبی را شامل می شد. در آمریکای جنوبی، مقاومت در برابر سلطه امپریالیسم آمریکا، از حمایت سیاسی و معنوی و فرهنگی و فکری جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام شهید خامنه ای برخوردار بود.

مفتاح اضافه کرد: هر شخصی که در برابر امپریالیسم و صهیونیسم در سراسر جهان مقاومت می کرد، آیت الله خامنه ای آن را نخستین حامی نبرد با امپریالیسم جهانی و نظام فاسد سرمایه داری و صهیونیسم بین الملل می دانست. حمایت های این رهبر بزرگ، به جنبش های آزادیخواهانه در منطقه منحصر نمی شد و دشمن نیز به این واقعیت اعتراف می کند، اما این اعتراف را به شکل اتهام زنی مطرح می کرد و از عبارت ها و اصطلاحاتی مثل «بازوهای ایران» از این جنبش ها نام می برد.

سرپرست نخست وزیری دولت یمن افزود: به هر شکل دشمن اعتراف کرد که مقاومت از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در سطوح سیاسی و فکری، تکنیکی، مالی و انتقال تجربه و آموزش برخوردار است و هنوز هم اعتراف می کند که این مقاومت از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و پشتیبانی می شود و همین اعتراف به این واقعیت از سوی دشمن، برای ما کافی است.

پشتیبانی ایران از ملت‌های منطقه

مفتاح درباره تاثیرگذاری رهبر شهید انقلاب اسلامی بر جریان امور در ایران و منطقه و در زمینه موازنه قوا در منطقه گفت: دوران رهبری حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای (ره) مقام عظمای ولایت، برای ایران بسیار پربرکت بود. هنگامی که اشغالگری شوروی بر افغانستان سنگینی می‌کرد، ایشان از حامیان اصلی مردم افغانستان در مبارزه‌ آنها برای رهایی از اشغالگری بودند که مواضع درخشان و شرافتمندانه ایشان در این زمینه زبانزد خاص و عام است، آن هم در زمانی که غرب استعمارگر می کوشید بحران افغانستان طولانی شود اما حمایت جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام شهید از مردم و مقاومت افغانستان مانع از ادامه اشغال این کشور توسط شوروی شد.

وی گفت: پس از آن، آمریکا اقدام به اشغال عراق کرد و هدفش آن بود که صد سال در این کشور بماند اما باز هم با حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم عراق مواجه شد.

سرپرست نخست وزیری یمن ادامه داد: همزمان در شرایطی که رژیم صهیونیستی در پی آن بود تا کار مسئله فلسطین را یکسره کند، لبنان و سوریه را به اشغال درآورد و بر منطقه مسلط شود، اصلی‌ترین مانع، حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین و لبنان و نظام پیشین سوریه بود؛ حمایتی که تأثیر بسزایی در سراسر منطقه به ویژه مصر، مغرب عربی، شبه‌جزیره عربستان و دیگر کشورها بر جا گذاشت و به طور حتم، این تأثیر در مراسم تشییع پیکر پاک ایشان آشکار خواهد شد.

جهش عظیم زیرساختی پس از پیروزی انقلاب

وی گفت: وقتی مردم ایران علیه حکومت دست نشانده پهلوی قیام کردند، در بدترین شرایط بودند، چرا که شاه در رفاه و آسایش زندگی می‌کرد و سران جهان را در تخت جمشید گردهم می آورد و پول های هنگفتی را در آنجا خرج می کرد. به همین علت، مردم ایران علیه ظلم انقلاب کردند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اوضاع تغییر کرد خدمات اساسی مانند آب، برق و گاز به وفور در اختیار مردم ایران قرار گرفت؛ در حالی که قبل از انقلاب بسیاری از مردم به ویژه در روستاها از این امکانات محروم بودند.

مفتاح افزود: در جمهوری اسلامی پروژه‌های زیرساختی شاهد جهشی عظیم بود، مثلا بزرگترین خط مترو در خاورمیانه در تهران افتتاح شد. در زمینه توسعه صنعتی این کشور به ویژه در زمینه مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و بسیاری از صنایع دیگر به خودکفایی رسید که نشان‌دهنده نهضت صنعتی بسیار بزرگی است.

وی تصریح کرد: توطئه های غربی - صهیونیستی و جنگ بی‌امان علیه جمهوری اسلامی ایران به شکل های مختلف ادامه یافت اما این کشور همزمان - به رغم محاصره اقتصادی- ثابت قدم و منسجم در برابر دشمن ایستاد و از جنبش های مقاومت ضد صهیونیستی در کشورهای مختلف حمایت کرد.

نقش محوری رهبر شهید در ایجاد جبهه مقاومت

سرپرست نخست وزیری دولت یمن گفت: نقش رهبر شهید در ایجاد جبهه مقاومت - از شکل گیری تا تثبیت آن - محوری است. رهبر شهید بنیانگذار واقعی مقاومت و در نتیجه، حامی واقعی محور مقاومت بودند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران در زمان رهبری ایشان نقشی محوری و اساسی در حمایت از این جبهه ایفا کرد که آن نیز با تصمیم شجاعانه رهبر شهید برای حمایت سخاوتمندانه و ارایه رهنمودهای سیاسی سطح بالای ایشان محقق شد و همه اینها به ایجاد یک محور مقاومت منسجم، کمک کرد.

وی افزود: این روند باوجود توطئه‌های گسترده و تلاش‌های مذبوحانه دشمن برای نابودی جبهه و محور مقاومت بود که در نهایت، به شهادت رهبر معظم انقلاب انجامید، اما ایران با فداکاری‌ و ایثار رهبری و مردم و رزمندگانش از این نبرد سربلند و پیروز بیرون آمد.

سرپرست نخست وزیری دولت یمن تاکید کرد: این پیروزی نتیجه وفاداری مردم ایران به رهبرشان است؛ رهبری که برای این نبرد و پیروزی در آن برنامه ریزی و تلاش کرد. اما رهبر شهید، بنیانگذار و حامی واقعی محور مقاومت است به ویژه با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران از توانایی‌های لازم برای حمایت و حفظ این محور برای ادامه نقش کلیدی اش برخوردار است. از سوی دیگر بینش سیاسی حکیمانه ایشان، باعث شد که علیرغم توطئه‌های گسترده و تلاش‌های مذبوحانه دشمن برای نابودسازی محور مقاومت، جمهوری اسلامی ایران یک محور منسجم ایجاد کند.

تداوم راه رهبر شهید و حضور مردم در صحنه

مفتاح گفت: به رغم شهادت مقام معظم رهبری و بسیاری از مقامات ارشد و تأثیرگذار نظام در حوزه‌های نظامی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی، شخصیت‌های پرورش‌یافته توسط انقلاب به همراه دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، پس از ایشان پرچم را به دست گرفتند و نبرد را تا دستیابی به این پیروزی ادامه دادند.

وی اظهار داشت: رهبر شهید رهبر واقعی این پیروزی هستند و نزد خداوند متعال جایگاه والایی دارند. در این میان پس از شهادت ایشان، مردم ایران دریافتند که باید قاطعانه به نبرد ادامه دهند؛ بنابراین، به خیابان‌ها و میادین عمومی در شهرهای سراسر کشور آمدند تا با استکبار آمریکا و دروغ‌ پردازی های دشمن مبنی بر اینکه این جنگ برای کمک به مردم ایران انجام شده و نیز دعوت دشمن برای شورش علیه نظام و انقلاب و رهبرانشان، مقابله کنند.

این مسئول یمنی یادآور شد: مردم ایران به خیابان‌ها آمدند تا به دشمنان بفهمانند که با آنها مقابله خواهند کرد و جنایتی که مرتکب شده‌اند، بی پاسخ نخواهد ماند؛ لذا این مردم پس از شهادت مقام معظم رهبری مسیر ایشان را ادامه دادند. می توان گفت که این پیروزی تأثیری مثبت و انگیزه‌بخش بر یمن، منطقه و جهان خواهد داشت و نشانه ای از شکست سلطه گری آمریکا است که فکر می کند در اوج قرار دارد.

برخورد آمریکا به صخره استوار ملت ایران

مفتاح گفت: آمریکا به جهان توهین کرد و از اشغال کانادا، گرینلند و ونزوئلا و کوبا سخن گفت و با اندیشه های جاه‌طلبانه اش می کوشد چین را مطیع خود کرده و بر اقتصاد جهان مسلط شود، اما این غرور و خودشیفتگی آمریکا با برخورد به صخره استوار پایداری و مقاومت ایران در هم شکست.

وی افزود: این مقاومت نه فقط بر منطقه بلکه بر جهان تأثیرگذار خواهد بود. رژیم صهیونیستی با ادعای تغییر معادله های منطقه ای، خود را برای حمله به لبنان آماده کرده بود، اما امروز این مقاومت لبنان است که با حمایت جمهوری اسلامی ایران شرایط خود را به این رژیم تحمیل می کند.

تحویل عظیم در یمن به خاطر وجود محور مقاومت و حمایت ایران

مفتاح تصریح کرد: در یمن نیز شاهد تحولی عظیم هستیم به گونه ای که به خاطر وجود محور مقاومت و حمایت های جمهوری اسلامی ایران دشمن قبل از حمله به یمن مجبور خواهد بود به دقت پیامدهای آن را محاسبه کند چرا که در ابتدا، دشمنان به این علت یمن را هدف قرار دادند که فکر می کردند پشتیبان ندارد و کوشیدند این کشور را ویران کنند اما امروز یمن بخشی از محور مقاومت است؛ محوری پیروز، گسترده و قدرتمند که در حال تبدیل شدن به یک بازیگری کلیدی در معادلات بین‌المللی است.

سرپرست نخست وزیری دولت یمن تاکیدکرد: علاوه بر این، پیوند میان قدرت یمن و توانایی سایر جبهه‌های این محور که در واقع «وحدت میادین» محسوب می‌شود حاصل تلاش‌های دیرینه‌ این جبهه‌ها است.

مفتاح درباره ارزیابی خود از مواضع رهبر شهید انقلاب اسلامی در قبال وقایع یمن گفت: مواضع امام شهید در سال‌های جنگ علیه یمن، در سخنرانی ها و بیانیه های شهید سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان- شاگرد برجسته ایشان نمایان شد، لذا هر آنچه سید حسن نصرالله در رسانه‌ها و سخنرانی‌های خود درباره اوضاع مردم یمن و ظلم به آنان بیان کردند، همان مواضع حضرت امام خامنه‌ای (ره) بوده است.

آینده درخشان روابط یمن و ایران

وی درباره ارزیابی خود از آینده روابط یمن و جمهوری اسلامی ایران گفت: به خواست خداوند متعال، آینده‌ این روابط به ویژه در سطوح اقتصادی و سیاسی درخشان خواهد بود؛ به این دلیل که ما در یک محور واحد ایستاده‌ایم و با امپریالیسم جهانی و صهیونیسم بین الملل مقابله می‌کنیم، اما در این نبرد فقط تعداد گلوله یا موشک هایی که به طرف دشمن شلیک می شود مهم نیست بلکه موضع گیری ها نیز بسیار تاثیرگذار است. مانند سید عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن که اعلام کرد اجازه حمله به جمهوری اسلامی ایران از دریای سرخ را نخواهیم داد، لذا پس از این هشدار ناوهای هواپیمابر آمریکایی مجبور شدند دریای سرخ را ترک کنند در حالی که قبلاً لاف زده بودند که از دریای سرخ به ایران حمله خواهند کرد. بنابراین معیار واقعی در این معادله نه فقط نوع عملیات بلکه قاطعیت مواضع اتخاذ شده و تأثیر آن است.

رهنمودهای رهبر شهید چراغ راه نسل‌های آینده

سرپرست نخست وزیری یمن درباره اهمیت میراث سیاسی و راهبردی به جا مانده از رهبر شهید انقلاب اسلامی برای مقاومت و منطقه گفت: امروزه، نسل جدید به ویژه در ایران و منطقه و کشورهای محور مقاومت و در سراسر جهان - به کلمات، سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و آثار امام شهید با نهایت احترام می نگرند و گزیده‌هایی از این آثار در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود و همه دریافته اند که این سخنان، نوعی خط مشی برای نسل های آینده است.

وی افزود: همین موضوع درباره شهید سید حسن نصرالله و شهید حسین بدرالدین الحوثی نیز صدق می‌کند؛ چرا که آنان نیز معتقد بودند که شهادت به انسان زندگی جدیدی می‌بخشد و میراث او را حفظ می‌کند. به عنوان مثال، امام خامنه ای (ره) میراث عظیمی از خود بر جای گذاشتند و این میراث شامل مواضع و دستاوردهای عظیم سیاسی، فکری، انسانی و علمی است که حتی پس از شهادت ایشان پابرجا خواهد بود.

بزرگترین آیین تشییع در تاریخ بشر

سرپرست نخست وزیری دولت یمن درباره برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: اولین فرصت آن است که بزرگترین آیین تشییع پیکر در تاریخ بشر - از زمان آدم (ع) تا به امروز - برای امام شهید برگزار می‌شود که هیچ شخصی نمی تواند آن را انکار کند. از خداوند متعال می‌خواهم که به برگزارکنندگان این رویداد عظیم در جمهوری اسلامی ایران کمک کند، تعداد زیادی از مردم کشورهای همسایه قصد سفر به ایران برای مشارکت در این مراسم را دارند که این نشان دهنده تاثیر عمیق آن شهید والامقام حتی پس از شهادتشان است.

وی افزود: فرصت دیگر آن است که مردم ایران از شهادت امام شهید، فداکاری، ‌ شجاعت و اصرار راسخ ایشان برای ماندن در محل کار خود به رغم آن که می دانستند از سوی دشمن هدف واقع خواهند شد، الگو گرفته اند. به همین علت، مردم نیز هیچ اهمیتی به تهدیدات دشمن که ادعا می‌کند ایران را از نقشه جهان محو و تمدن آن را نابود خواهد کرد نمی دهند و از آن واهمه ای ندارند، لذا آنها به میادین شهرها آمده‌اند و خودشان برای محافظت از تأسیسات زیربنایی و موسسات حکومتی قدم پیش گذاشته‌اند.

ملت ایران استاد تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها

مفتاح ادامه داد: این امر نشان‌دهنده فرصتی بی‌نظیر برای مردم ایران جهت تحول و تحقق عظمت خودشان است تا با تکیه بر این مکتب فکری بزرگ، آینده‌ای باشکوه برای خود و امت بسازند.

وی گفت: اما مهمترین چالش آن است که مردم ایران پس از شهادت امام شهید چگونه مشکلات را حل و کشور را به طرف آینده ای بهتر هدایت کنند که البته خدا را شکر مردم این سرزمین تلاش برای تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها را از طریق وادار کردن آمریکا به آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و لغو محاصره علیه صادرات نفت و پاکسازی تنگه هرمز و خلیج فارس از سلطه آمریکا شروع کرده اند.