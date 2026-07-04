گروسی: دسترسی به تأسیسات ایران به مذاکرات واشنگتن و تهران بستگی دارد

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد دسترسی این نهاد به تأسیسات آسیب‌دیده هسته‌ای ایران، به روند مذاکرات تهران و واشنگتن و نتیجه آن بستگی دارد.

جوان آنلاین: گروسی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی «ریانووستی» گفت که آژانس تاکنون به تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده ایران دسترسی پیدا نکرده و این موضوع تا اندازه‌ای به مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره تفاهم‌نامه پایان جنگ مرتبط و حتی وابسته شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون نتوانسته‌ایم این دسترسی را به دست آوریم. اما فکر می‌کنم در اینجا باید در نظر داشت که این موضوع تا اندازه‌ای با مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره تفاهم‌نامه مرتبط شده و حتی می‌توان گفت به آن وابسته شده است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است که همه مسائل مربوط به مواد هسته‌ای از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی و تحت نظارت قرار گیرد.

وی ادامه داد: هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که دقیقاً بدانیم این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. از این‌رو امیدوارم تحقق آن بیش از حد طول نکشد.

گروسی مدعی شد: «اگر بخواهیم رسمی صحبت کنیم، باید همین حالا این دسترسی را در اختیار داشته باشیم.» وی در عین حال افزود که واقع‌بین است و می‌داند این مسائل به یکدیگر مرتبط هستند.

او گفت: امیدواریم روندی که چند هفته پیش در بورگن‌اشتاک سوئیس آغاز شد، اندکی سریع‌تر پیش برود.

به گزارش ایرنا، همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طول یکسال گذشته، حتی پس از جنگ ۱‍۲ روزه، هرگز به صورت کامل قطع نشده‌است.

تهران در چارچوب «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب ۴ تیر ۱۴۰۴ بر حسب مورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازدید از سایت‌های فعال هسته‌ای ایران دعوت کرده‌است.

در طول یک سال که از تصویب این قانون می‌گذرد تاکنون بازرسان آژانس، با تائید شورای عالی امنیت ملی، چند نوبت از نیروگاه اتمی بوشهر بازرسی و بر روند بارگزاری سوخت نیروگاه توسط روسیه نظارت کرده‌اند.

در نتیجه موضوع انجام بازرسی‌های موردی از تاسیسات هسته‌ای فعال ایران امر جدیدی نیست و تهران همواره در مورد بازدید از این سایت‌ها با آژانس همکاری کرده‌است.

بازدید از سایت‌های هسته‌ای آسیب دیده و رسیدگی به وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، منوط به رسیدن به ساز و کار مشخص در توافق نهایی پس از مذاکرات ۶۰ روزه موضوع تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است.