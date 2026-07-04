کد خبر: 1366927
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

گروسی: دسترسی به تأسیسات ایران به مذاکرات واشنگتن و تهران بستگی دارد

گروسی: دسترسی به تأسیسات ایران به مذاکرات واشنگتن و تهران بستگی دارد رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد دسترسی این نهاد به تأسیسات آسیب‌دیده هسته‌ای ایران، به روند مذاکرات تهران و واشنگتن و نتیجه آن بستگی دارد.

جوان آنلاین: گروسی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی «ریانووستی» گفت که آژانس تاکنون به تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده ایران دسترسی پیدا نکرده و این موضوع تا اندازه‌ای به مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا درباره تفاهم‌نامه پایان جنگ مرتبط و حتی وابسته شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون نتوانسته‌ایم این دسترسی را به دست آوریم. اما فکر می‌کنم در اینجا باید در نظر داشت که این موضوع تا اندازه‌ای با مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره تفاهم‌نامه مرتبط شده و حتی می‌توان گفت به آن وابسته شده است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است که همه مسائل مربوط به مواد هسته‌ای از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی و تحت نظارت قرار گیرد.

وی ادامه داد: هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که دقیقاً بدانیم این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. از این‌رو امیدوارم تحقق آن بیش از حد طول نکشد.

گروسی مدعی شد: «اگر بخواهیم رسمی صحبت کنیم، باید همین حالا این دسترسی را در اختیار داشته باشیم.» وی در عین حال افزود که واقع‌بین است و می‌داند این مسائل به یکدیگر مرتبط هستند.

او گفت: امیدواریم روندی که چند هفته پیش در بورگن‌اشتاک سوئیس آغاز شد، اندکی سریع‌تر پیش برود.

به گزارش ایرنا، همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طول یکسال گذشته، حتی پس از جنگ ۱‍۲ روزه، هرگز به صورت کامل قطع نشده‌است.

تهران در چارچوب «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب ۴ تیر ۱۴۰۴ بر حسب مورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای بازدید از سایت‌های فعال هسته‌ای ایران دعوت کرده‌است.

در طول یک سال که از تصویب این قانون می‌گذرد تاکنون بازرسان آژانس، با تائید شورای عالی امنیت ملی، چند نوبت از نیروگاه اتمی بوشهر بازرسی و بر روند بارگزاری سوخت نیروگاه توسط روسیه نظارت کرده‌اند.

در نتیجه موضوع انجام بازرسی‌های موردی از تاسیسات هسته‌ای فعال ایران امر جدیدی نیست و تهران همواره در مورد بازدید از این سایت‌ها با آژانس همکاری کرده‌است.

بازدید از سایت‌های هسته‌ای آسیب دیده و رسیدگی به وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، منوط به رسیدن به ساز و کار مشخص در توافق نهایی پس از مذاکرات ۶۰ روزه موضوع تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است.

برچسب ها: گروسی ، هسته ای ، اتمی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فردا سراسر کشور تعطیل رسمی اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی از ۱۰ تا ۲۰ تیر اعلام شد

کودتای الزیدی در بغداد پیش از پرواز به واشینگتن

ورود خودروهای سنگین به تهران از جمعه شب ممنوع می‌شود

جزئیات مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران

قتل برسر چشم در چشم شدن + گفت‌وگو با متهم

احتمال اعمال محدودیت‌های مقطعی تردد در معابر درون و برون شهری تهران، قم و مشهد

اعلام محدودیت‌های ترافیکی ۱۰ تا ۲۰ تیر در جاده‌های کشور

جزئیات برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در عراق اعلام شد

این اختلافات «حتی موجه» تا کی؟!

انرژی به مثابه سلاح راهبردی 

شرط صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله بعد لیگ ملت‌ها

خودی‌هایی که خواب دشمن را تعبیر می‌کنند 

 انتقام خون امام شهید و میراث خامنه‌ای کبیر 

ناسازگاری خدا با پاداش یک میلیون دلاری! 

عاشق نبرد با صهیونیست‌ها بود 

عراقچی به امریکا: جانور دست‌آموزتان ساکت نشود ایران به او درس می‌دهد 

روایتی که دیر آمد، اما خوش آمد 

از قصاص تا پایان فتنه منطق اسلام در خون‌خواهی 

بارسلونا منتظر مسی است

بدون شرح

سه‌شنبه ۱۶ تیر تهران تعطیل شد/ پنجشنبه عزای عمومی‌در سراسر کشور

فصل تازه سرمایه‌گذاری خارجی در لجستیک دریایی 

لرزه بر اندام کاخ الیزه 

بمب تروریست، اسطوره آفرید

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

از اقرار تا اقامه دعوا قوه قضائیه در برابر یک تکلیف ملی 

نحوه فعالیت ادارات دولتی در هفته آینده اعلام شد

توسعه نامتوازن و مدیریت غیرعلمی ریشه بسیاری از ناترازی‌های کشور است

وداع با پیکر محسن بوی جشن پیروزی می‌داد! 

واکنش گسترده کاربران به تساوی اتریش و الجزایر؛ سرگرم‌کننده‌ترین تبانی

بخشنامه وزارت کار درباره وضعیت تعطیلی روزهای وداع و تدفین رهبر شهید

تدارک اسکان ۴ میلیون زائر توسط هلال‌احمر در مراسم تشییع

ادای احترام مهمانان و مسئولان خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب ایران

صفوان، شهری در عراق که چشم‌انتظار آخرین بدرقه است

جزئیات انسداد‌ها و مسیر‌های دسترسی در ۳ حلقه ترافیکی اطراف مصلی تهران

ما به وداع نمی‌آییم، به خونخواهی باید برخاست

نجات برق در تابستان به دماي استاندارد وسايل سرمايشي گره خورده است 

تیراندازی در منطقه سبز بغداد پس از مشاهده یک پهپاد

هرکی به هرکی در فدراسیون فوتبال 

انتقاد دشمنی نیست، مزد ترسمان را گرفتیم 

چه کسی حزب جمهوری را تعطیل کرد؟

ادای احترام مهمانان و مسئولان خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب ایران -۲

شناخت عظمت او نیازمند گذر زمان است

شرایط علیه ایران بود 

۳ بار به هوش آمدن پس از انفجار انقطاع از جهان و تضرع به پروردگار

۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد می‌شود

«بعثت خون» آناتومی اجتماعی یک بدرقه باشکوه

در عملیات ضد فساد عراق بیش از ۱۴ میلیون دلار توقیف شد

اول اجرای تفاهم‌نامه

پیشنهاد سردبیر
آیین وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب -۱
ادای احترام مهمانان و مسئولان خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب ایران -۲
ادای احترام مهمانان و مسئولان خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب ایران
نخستین همایش بین‌المللی مکتب امام مجاهد شهید
«روایت‌هایی ناب از سیره خورشید انقلاب در سالیان دور» در گفت‌و‌شنود با محمدطه عبدخدایی
تبعات «غیبت» در کلام حاج‌آقا مجتبی(ره)/ «غیبت» مانع قبولی اعمال انسان تا ۴۰ روز
مهارت‌های مواجهه با بحران‌های زندگی/ ذهن شفاف زیر سلطه اخبار منفی نمی‌رود
این اختلافات «حتی موجه» تا کی؟!
۳ بار به هوش آمدن پس از انفجار انقطاع از جهان و تضرع به پروردگار
چرا اینقدر هوا گرم است؟/ ال‌نینوی بی‌سابقه!
چه کسی حزب جمهوری را تعطیل کرد؟
گفت‌وگو با فرزند یکی از شهدای جنگ رمضان/ برادرم عشق به شهادت را از بابا به ارث برده بود
پرچم ایران بالاست، بالای بالا/ دنیا عاشق ایران شد
نشست خبری نماینده ولی‌فقیه در سپاه
سیدالشهدا (ع) در اکثر احوال در حال سکوت، فکر و عبودیت بوده‌اند
آخرین اخبار