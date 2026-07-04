هندوستان تایمز: مراسم وداع با رهبر شهید، نمایش وحدت ملی ایران

روزنامه هندوستان تایمز با انتشار گزارشی درباره آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ، این مراسم را یکی از بزرگترین رویدادهای عمومی تاریخ معاصر ایران و نمادی از وحدت ملی توصیف کرد.

جوان آنلاین: این روزنامه نوشت که انتظار می رود میلیون ها نفر در آیین های وداع و تشییع رهبر فقید انقلاب اسلامی در تهران و دیگر شهرهای ایران حضور یابند؛ رویدادی که از نظر گستردگی مشارکت مردمی با بزرگترین مراسم های عمومی چند دهه اخیر ایران مقایسه شده است.

هندوستان تایمز با اشاره به برنامه چند روزه این آیین، گزارش داد که مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری در چند مرحله و با حضور گسترده مردم، مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران و هیئت های خارجی برگزار می شود.

این روزنامه همچنین حضور مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و هیئت های بلندپایه از کشورهای مختلف را از ویژگی های مهم این مراسم دانست و نوشت که شخصیت های سیاسی و مذهبی از کشورهای مختلف، از جمله هیئت هایی از آسیا، برای ادای احترام به تهران سفر کرده اند.

۱۰ نکته هندوستان تایمز از مراسم تشییع رهبر شهید/نمایش وحدت

به نوشته این رسانه هندی، جمهوری اسلامی ایران این مراسم را فرصتی برای نمایش همبستگی ملی و انسجام عمومی در مقطع حساس کنونی می داند و انتظار می رود حضور گسترده مردم، بازتاب قابل توجهی در داخل و خارج از کشور داشته باشد.

هندوستان تایمز همچنین به حضور هیئت هایی از هند در این مراسم اشاره کرد و نوشت که نمایندگان دولت، شخصیت های سیاسی و رهبران مذهبی این کشور برای ادای احترام به تهران سفر کرده اند.

این روزنامه در پایان، آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی را از مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال در منطقه ارزیابی کرد که با توجه گسترده رسانه های بین المللی و منطقه ای همراه شده است.