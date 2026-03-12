یک منبع عراقی از حمله هوایی به نیرو‌های بسیج مردمی عراق در الانبار و شهید و زخمی شدن شماری از رزمندگان الحشد الشعبی خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، یک منبع عراقی از حمله هوایی به نیرو‌های بسیج مردمی عراق در غرب این کشور خبر داد.

به گزارش ایرنا، این منبع عراقی به الجزیره گفت: مواضع تیپ ۱۹ الحشد الشعبی در منطقه القائم در غرب عراق هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

به گفته این منبع بر اثر این حمله ۱۰ نفر شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

پیش از این یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که به دنبال ۲ حمله هوایی به مقر تیپ ۴۰ الحشد الشعبی در شمال غربی کرکوک، ۵ نفر شهید و بیش از ۱۸ تن دیگر زخمی شدند.

فرماندهی عملیات مشترک عراق با اشاره به شهادت جمعی از نیرو‌های بسیج مردمی عراق در منطقه الدبس در کرکوک عراق به شدت این حمله ددمنشانه را محکوم کرده بود.

فرماندهی عملیات مشترک روز سه شنبه گذشته از شهادت جمعی از نیرو‌های حشد الشعبی که بامداد امروز بر اثر بمباران در منطقه «الدبس» در استان کرکوک و زخمی شدن جمعی دیگر در این حمله خبر داد.

در بیانیه فرماندهی عملیات مشترک عراق ضمن ابراز تاسف و اندوه از شهادت نیرو‌های بسیج مردمی قهرمان برای مجروحان این حمله ددمنشانه نیز آرزوی سلامتی شده است.

فرماندهی عملیات مشترک عراق بیان کرد: این حمله ناجوانمردانه و ددمنشانه، رزمندگان شجاعی را هدف قرار داد که در حال انجام وظیفه بودند. این حمله تجاوز به نیرو یا مقر خاصی نیست بلکه حمله آشکار به عراق است.

آمریکا روز شنبه و دوشنبه هفته گذشته نیز چند مقر حشد الشعبی را در نینوی هدف تجاوزات هوایی خود قرار داده بود.

در آن زمان یک منبع وابسته به سازمان حشد الشعبی گفت: حمله به مواضع این نیرو‌ها در استان نینوا، با موشک‌های شلیک شده از سوی یک بالگرد آمریکایی صورت گرفته است.