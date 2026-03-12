بیانیه شدید اللحن حشد شعبی عراق علیه حملات آمریکا

جوان آنلاین: سازمان حشد شعبی عراق با صدور بیانیه‌ای حملات هوایی انجام‌شده علیه مقر‌های این نیرو در چند استان عراق را به‌شدت محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق و تجاوز به نهاد‌های امنیتی رسمی کشور توصیف کرد.

به گزارش تسنیم، در این بیانیه آمده است که این حملات توسط هواپیما‌های آمریکایی انجام شده و مقر‌های رسمی حشد شعبی در استان‌های دیالی، کرکوک، الانبار، نینوا، صلاح‌الدین، واسط و بابل را هدف قرار داده است؛ مقر‌هایی که در چارچوب ساختار امنیتی عراق و با هماهنگی کامل با فرماندهی عملیات مشترک فعالیت می‌کنند.

بر اساس این بیانیه، از ابتدای ماه جاری تاکنون در مجموع ۳۲ حمله هوایی انجام شده که در نتیجه آن ۲۷ نفر از نیرو‌های حشد الشعبی شهید و ۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. در حملات امروز نیز ۹ نفر شهید و ۱۰ نفر زخمی شده‌اند.

حشد شعبی تأکید کرد این مقر‌ها هیچ نقشی در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در داخل یا خارج از عراق نداشته‌اند و افرادی که شهید شده‌اند نیرو‌هایی بوده‌اند که در حال انجام وظایف رسمی خود بودند و برخی از آنان در مرز‌ها برای حفاظت از حاکمیت و امنیت عراق مستقر بودند.

این نهاد همچنین اعلام کرد به‌عنوان بخشی از ساختار امنیتی دولت عراق، به‌طور کامل به دستور‌های فرمانده کل نیرو‌های مسلح پایبند است و مأموریت‌های خود را در هماهنگی مستقیم با فرماندهی عملیات مشترک انجام می‌دهد.

حشد شعبی در پایان از همه نیرو‌های سیاسی عراق خواست موضعی قاطع و ملی برای توقف این حملات مکرر اتخاذ کنند و تأکید کرد خون کشته‌شدگان هدر نخواهد رفت و نیرو‌های حشد شعبی به انجام وظیفه ملی و قانونی خود برای حفاظت از عراق، مردم و ثبات آن ادامه خواهند داد.