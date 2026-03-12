بیانیه وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی قدس

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی قدس در بیانیه‌ای تاکید کرد: روز قدس نماد مخالفت فطری و اخلاقی جهانیان با نقض حق تعیین سرنوشت یک ملت و نشانه بیداری وجدان بشری در برابر ظلم و جور سازمان یافته علیه هم نوعان است.

به گزارش تسنیم، اتن این بیانیه به شرح زیر است:

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بنا به ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شد. این روز، نماد اعتراض یکپارچه جهان اسلام و آزادیخواهان جهان در برابر غصب سرزمین تاریخی فلسطین و ایجاد یک موجودیت جعلی اشغالگر تروریستی و نژادپرست در قلب جهان اسلام و منطقه غرب آسیا است.

روز قدس نماد مخالفت فطری و اخلاقی جهانیان با نقض حق تعیین سرنوشت یک ملت و نشانه بیداری وجدان بشری در برابر ظلم و جور سازمان یافته علیه هم نوعان است.

رژیم صهیونیستی با بهره مندی از حمایت همه جانبه آمریکا، انگلیس، آلمان و برخی دیگر از کشور‌ها و در غیاب اقدامی عملی از ناحیه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی برای مؤاخذه و مجازات باند حاکم بر این رژیم، شنیع‌ترین جنایات را در سرزمین اشغالی فلسطین مرتکب شده است. ارتکاب نسل کشی هولناک در غزه در دو سال و نیم اخیر همزمان با کشتار و شکنجه فلسطینیان در کرانه باختری، آخرین نمونه از سیاست امحای استعماری فلسطین است که از ابتدای تاسیس این رژیم در سال ۱۹۹۸ دنبال شده است.

رژیم صهیونیستی هم زمان با کشتار نظام‌مند فلسطینیان و کوچاندن اجباری آنها از سرزمین مادری خود با استفاده از شبکه رسانه‌ای وابسته به خود یک کارزار رسانه‌ای اهریمنی برای دروغ پراکنی و وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها به راه انداخته است تا جای جلاد و قربانی را عوض کرده و جنایات خود و حامیانش را سفید شویی کند.

روز قدس امسال را در شرایطی گرامی می‌داریم که ملت ایران در حال دفاع از حاکمیت و عزت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا است. تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران نشانه روشنی از خوی وحشی گری، ضد انسانی و سیطره جوی رژیمی است که فقط طی ۳ سال اخیر علاوه بر کشتار بیش از ۲۵ هزار انسان بی گناه در فلسطین اشغالی به ۷ کشور اسلامی حمله کرده و هزاران اقدام تروریستی در کشور‌های مختلف مرتکب شده است.

حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران حمله علیه کل منطقه و جهان اسلام و در راستای پیشبرد توهم اهریمنی اسرائیل بزرگ است؛ خوابی که بدون تردید با دفاع حماسی و استقامت و پایمردی مردم ایران تعبیر نخواهد شد. اما این امر نافی مسئولیت تاریخی همه ملت‌های مسلمان و آزادی خواهان جهان برای مقاله با دسیسه خطرناک و شیطانی رژیم صهیونیستی نیست.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر تداوم سیاست اصولی ایران در حمایت از مبارزات مشروع ملت فلسطین برای تحقق حق تعیین سرنوشت و رهایی از بوغ اشغال، آپارتاید و استعمار رژیم صهیونیستی، وظیفه اخلاقی و قانونی همه کشور‌ها طبق اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد برای حمایت از مردم فلسطین در مسیر تحقق این حق بنیادین و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف در تمام سرزمین تاریخی فلسطین را خاطرنشان می‌کند.

در آستانه روز قدس، یاد و خاطره همه شهدای مقاومت که در جبهه‌های مختلف اعم از فلسطین، لبنان، یمن، عراق، ایران و دیگر نقاط جهان، جان خود را در راه مبارزه با اشغالگری، ظلم، شرارت و تروریسم رژیم صهیونیستی نثار گرد داند گرامی می‌داریم.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به روح بلند رهبر شهید و بصبر انقلاب اسلامی حضرت آیه الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) سیدالشهدای مقاومت و یاران باوفایش که در جریان حمله دژخیمان آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند درود می‌فرسند و بر عهد و پیمان خود برای پاسداشت میراث سترگ او در دفاع از حق عدالت و آزادگی تاکید می‌کند.

بدون تردید حضور پرشور و آگاهانه مردم ایران برای بزرگداشت روز جهانی قدس امسال نه فقط تجدید بیعت با آرمان‌های بلند امام راحل و رهبر شهیدمان حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای (قدس) مرهما الشریف است بلکه فریاد رسای ملت ایران در اعلام تنفر از تجاوز وحشیانه و جنایات سبعانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه میهن عزیزمان خواهد بود.