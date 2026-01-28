کد خبر: 1342259
دو مقام ارشد دفاعی:

دشمن از تبعات هرگونه اقدام نظامی علیه ایران آگاه است

دشمن از تبعات هرگونه اقدام نظامی علیه ایران آگاه است در پی تشدید تهدیدات امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، دو تن از مقامات ارشد دفاعی کشور در اظهاراتی جداگانه، ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح اعلام کردند که توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به سطحی رسیده است که هرگونه اقدام نظامی علیه کشور، برای دشمن با هزینه‌ها و تبعات سنگین همراه خواهد بود و در محاسبات آنها به‌عنوان گزینه‌ای پرریسک تلقی می‌شود.

سردار احمد وحیدی، جانشین فرمانده کل سپاه، در سومین جشنواره علمی شهید چمران با اشاره به پیامد‌های راهبردی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تأکید کرد: شهادت دانشمندانی همچون شهید تهرانی‌مقدم و شهید عباسی نشان داد که علم در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک فعالیت دانشگاهی یا پژوهشی نیست، بلکه به عنصری راهبردی و هویت‌ساز در ساخت قدرت ملی تبدیل شده است. وی با بیان اینکه مخالفت دشمنان با پیشرفت علمی ایران ریشه در آثار راهبردی آن دارد، افزود: دانش، استقلال، خودکفایی، بازدارندگی و هویت ملی ایجاد می‌کند و طبیعی است که دشمن با چنین کارکردی به مقابله برخیزد. 
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به تجربه‌های تاریخی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمنان تصور می‌کردند با اعمال فشار، تحریم و توطئه می‌توانند اسلام ناب و نظام جمهوری اسلامی را تضعیف یا از میان بردارند، اما تجربه جنگ تحمیلی هشت‌ساله و همچنین جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که این فشار‌ها نه‌تنها موجب تضعیف نشد، بلکه به تقویت انقلاب اسلامی انجامید. وی افزود: این تقابل در حوزه‌ای شکل گرفته که دشمن توان غلبه بر آن را ندارد و ملت ایران بار‌ها نشان داده است که در بزنگاه‌ها با حضور در میدان، مسیر دشمن را مسدود می‌کند. 
وحیدی با اشاره به جنگ شناختی و عملیات گسترده رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی علیه ایران گفت: امروز دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس، تردید و القای ناامیدی، انسجام معنایی جامعه را هدف قرار دهد، اما ملت ایران در اوج فشار‌های اقتصادی و تهدیدات نظامی نیز توانسته است این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد. وی هدف اصلی این جنگ را شکستن انسجام معنایی جامعه عنوان کرد و افزود: تا زمانی که این انسجام حفظ شود، سایر پیام‌ها و عملیات‌های دشمن اثرگذار نخواهد بود. وی علم تبیین را مکمل توان دفاعی کشور دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که ابزار‌های دفاعی برای بازدارندگی ضروری هستند، حضور نخبگان و تبیین علمی و آگاهانه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی پروژه مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی دارد. جانشین فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به نتایج جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این نبرد، حاصل بازدارندگی ایمانی، علمی و ابزاری بود که موجب عقب‌نشینی دشمن شد. 
سردار وحیدی با استناد به گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی لندن گفت: توان دفاعی ایران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای توسعه یافته که محاسبه هزینه و فایده هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را برای دشمن بسیار پیچیده و پرریسک کرده است. به گفته وی، پیشرفت‌های فناوری بومی و کاهش وابستگی راهبردی، سطح بازدارندگی کشور را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. 

 دچار خطای محاسباتی نمی‌شویم
در همین چارچوب، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در حاشیه مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد درگذشت امیر سرلشکر محمد سلیمی، فرمانده پیشین کل ارتش، با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و شناختی علیه ایران تأکید کرد: دشمن زمانی که از اقدامات نظامی به نتیجه نمی‌رسد، فشار در حوزه جنگ نرم و ترکیبی را افزایش می‌دهد، اما مردم و مسئولان کشور با ماهیت این جنگ‌ها آشنا هستند و راهکار مقابله با آن را می‌شناسند. 
وی افزود: دشمن به دنبال شکستن اتحاد و انسجام ملی است، اما حضور بموقع و آگاهانه مردم ایران همواره این تلاش‌ها را ناکام گذاشته است. دریادار سیاری با اشاره به حضور مردم در مقاطع مختلف پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: این انسجام و همدلی همچنان حفظ شده و دشمن در برهم زدن آن موفق نخواهد شد. 
معاون هماهنگ‌کننده ارتش در پاسخ به سؤالی درباره نمایش قدرت نظامی امریکا از طریق استقرار ناو‌های هواپیمابر اظهار داشت: امریکا سال‌هاست از این روش برای القای ترس و تحکم استفاده می‌کند، اما این نمایش‌ها نباید موجب محاسبه غلط شود. وی تصریح کرد: اگر هرگونه ماجراجویی رخ دهد، دشمن نیز متحمل آسیب‌های جدی و سنگین خواهد شد و این واقعیت در محاسبات آنها لحاظ می‌شود. 
دریادار سیاری با اشاره به تجربیات دوران دفاع مقدس افزود: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تجهیزات و توانمندی‌های نظامی، از مؤلفه‌هایی همچون ایمان، اعتقاد، ابتکار و خلاقیت برخوردار است؛ مؤلفه‌هایی که در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به‌روشنی به نمایش گذاشته شد. وی تأکید کرد: دشمن به‌خوبی می‌داند که ایران توان وارد کردن آسیب به او را دارد و هرگونه اقدام خصمانه، هزینه‌های سنگینی به دنبال خواهد داشت. 
معاون هماهنگ‌کننده ارتش در پایان خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و نظام جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارد و در برابر هرگونه تهدید از زمین، دریا و هوا ایستادگی خواهد کرد. 
مجموع اظهارات جانشین فرمانده کل سپاه و معاون هماهنگ‌کننده ارتش نشان می‌دهد که پیام اصلی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات خارجی، تأکید هم‌زمان بر آمادگی همه‌جانبه، حفظ انسجام داخلی و آگاه‌سازی دشمن از تبعات سنگین هرگونه اقدام نظامی است؛ پیامی که بازدارندگی را نه صرفاً در ابزار نظامی، بلکه در ترکیب توان دفاعی، پیشرفت علمی و همراهی مردم تعریف می‌کند.

