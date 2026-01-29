عامل موساد به دار مجازات آویخته شد

جوان آنلاین: حمیدرضا ثابت، عامل پشتیبانی «عملیات بزرگ» ناکام رژیم‌صهیونیستی در ایران به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حمیدرضا ثابت‌اسمعیل‌پور که در تاریخ ۹ اردیبهشت۱۴۰۴ دستگیر شده بود، به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع سرویس اطلاعاتی متخاصم (موساد) از طریق ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی به دار مجازات آویخته شد.

بنابر این گزارش، حفاظت یکی از نهاد‌های کشور به ارتباط پنهانی فردی با عوامل سرویس اطلاعاتی رژیم‌صهیونیستی مظنون می‌شود. در ادامه بررسی‌ها در مورد فرد مظنون به ارتباط با سرشبکه‌های اطلاعاتی رژیم‌صهیونیستی، سرنخ‌هایی از ارتباط سوژه کشف شد. با انجام بررسی‌های تکمیلی مشخص می‌شود حمیدرضا ثابت، از طریق یک صرافی اقدام به تبدیل رمز ارز و مبالغ مشخصی را به حساب یکی از بستگان خود واریز کرده است. در نهایت با بررسی فعالیت‌های پنهان محکوم‌علیه در بستر فضای مجازی مشخص شد که حمیدرضا ثابت اسنادی را برای افسر اطلاعاتی رژیم اشغالگر ارسال کرده است.

براساس مفاد پرونده، انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای رژیم صهیونی شامل خرید تجهیزات مورد نیاز افسر، جابه‌جایی خودرو در استان‌های اصفهان و لرستان برای زمینه‌سازی خرابکاری رژیم صهیونی در تأسیسات موشکی وزارت دفاع موسوم به «عملیات بزرگ» که در سال۱۴۰۱ از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات کشف و خنثی شده، از جمله مأموریت‌هایی بوده که حمیدرضا ثابت انجام داده است. محکوم‌علیه در اعترافات خود، طریقه همکاری با رژیم‌صهیونیستی را اینگونه اعلام کرده است که پس از برقراری ارتباط از طریق فضای مجازی و اعلام آمادگی همکاری با دشمن، ایمیلی دریافت کرده که در آن فردی به نام مایک از وی خواسته است مشخصات شخصی و کاری خود را ارسال کند.

در ابتدا برای تأیید همکاری، افسر موساد از حمیدرضا ثابت می‌خواهد چند مأموریت انجام دهد. نامبرده برای جلب اعتماد سرویس مأموریت‌های اولیه‌ای مانند جاسازی وسایل در نقاط مختلف شهر، تصویربرداری و جابه‌جایی وسایل را با رعایت ملاحظات حفاظتی اعلام‌شده از سوی افسر انجام می‌دهد و مبالغی را دریافت می‌کند. بررسی‌های نهاد‌های امنیتی نشان می‌دهد سرویس رژیم‌صهیونیستی از محکوم‌علیه به عنوان عامل پشتیبانی عملیات بهره‌گیری کرده است. با دستور افسر موساد، حمیدرضا ثابت چندین مأموریت جابه‌جایی خودرو در استان‌های اصفهان و لرستان انجام داده که مشخص شده خودرو‌های اعلامی از سوی سرویس حاوی مواد منفجره بوده است.

حمیدرضا ثابت یکی از مأموریت‌های جابه‌جایی خودرو را اینگونه شرح داده است: به من اعلام کردند که در روستایی در یکی از شهرستان‌های لرستان برای نگهبانی بروم، گفته بودند که با ماشین خودم نروم و دربست بگیرم، توصیه‌های امنیتی را به من دادند. اعلام کردند که در آن روستا خانه‌ای است که باید به آنجا مراجعه کنم و نگهبانی دهم، مراجعه کردم و کلید را از زیر درخت برداشتم و وارد منزل شدم. قبلاً به من اعلام شده بود که در خانه یک گوشی قرار داده شده است. گوشی را برداشتم و با آن به افسر سرویس پیام دادم. حدود ۲شب در آنجا بودم. به من گفته شد خودروی هایمای پارک شده در حیاط را بردار به بروجرد برو. در نقطه‌ای که مشخص شده توقف کن، یک نفر با نیسان می‌آید تعدادى وسیله شامل سه عدد صندلى و دو کیف ابزار، دو عدد باترى تحویل بگیر. روز سوم نزدیک ظهر به من اعلام کردند به کاشان برو و در یک پارکینگ خودرو را پارک و سوئیچ آن را روى لاستیک پنهان کن.

از آنجا که حمیدرضا ثابت مقطعی دسترسی‌هایی داشت، از اسنادی که عموماً دارای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بود عکسبرداری و اسناد را به سرویس اطلاعاتی رژیم ارسال کرده بود. ثابت در نهایت در حالی که همچنان با موساد در حال همکاری بوده است، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و شناسایی می‌شود. پس از دستگیری نامبرده در تاریخ ۹اردیبهشت۱۴۰۴، با اشراف اطلاعاتی نهاد‌های امنیتی ارتباطات وی با افسر موساد حفظ شد که به کشف تعدادی از عملیات‌های خرابکاری رژیم‌صهیونیستی منجر شده است.

با تشکیل پرونده قضایی، براساس موازین قانونی، روال رسیدگی به پرونده طی شد و پس از اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، دادگاه اقدام به صدور رأی کرد. محکوم‌علیه همچنین در جریان رسیدگی به پرونده اتهامات وارده را پذیرفته و نسبت به همکاری با عوامل موساد علم و آگاهی کامل داشته است. بر اساس رأی دادگاه، با عنایت به گزارش و تحقیقات صورت‌گرفته از سوی ضابط خاص، مستندات موجود در پرونده و تصاویر و اسناد و مدارک با طبقه‌بندی خیلی محرمانه، سری و به کلی سری، اظهارات و دفاعیات متهم در تمامی مراحل رسیدگی اعم از تحقیق و دادرسی و اسناد مکشوفه که جای هرگونه تردید و طفره رفتن برای متهم را منتفی ساخته و اقاریر وی به اقدامات و فعالیت‌های جاسوسی خود به نفع رژیم‌صهیونیستی و دریافت مبالغ مشخص به عنوان حق‌الزحمه، انتقال خودرو‌های جاسازی‌شده مواد منفجره از شهری به شهر دیگر با دستور افسر اطلاعاتی موساد برای اقدامات خرابکارانه و انفجار اماکن حساس، حمیدرضا ثابت به جرم جاسوسی و همکاری با رژیم‌صهیونیستی به اعدام و ضبط اموال ناشی از تحصیل اموال نامشروع محکوم شد. پس از بررسی و تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور، حمیدرضا ثابت سحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته شد.