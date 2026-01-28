توماس فریدمن: آمریکا در آستانه انفجار است

جوان آنلاین: توماس فریدمن، نویسنده آمریکایی هشدار داد که آمریکا به دلیل سیاستهای دولت دونالد ترامپT رئیس جمهوری کنونی در چندین زمینه، به ویژه پرونده مهاجرت در ایالت مینهسوتا در آستانه انفجار قرار دارد.
به گزارش مهر، فریدمن در وبسایت نیویورک تایمز با اشاره به تحولات مینیاپولیس نوشت که وضعیت این شهر را از راه دور دنبال میکند.
وی افزود که از نحوه همبستگی مردم مینیاپولیس برای دفاع از خود در برابر بازداشت خودسرانه به خود می بالد و در عین حال از اینکه این شهر، اقتصاد و جامعه آن در معرض حمله دولت فدرال قرار گرفته و جنگ خیابانی در آن ایجاد شده، احساس درد می کند.
فریدمن با اشاره به تحولات مینیاپولیس خاطرنشان کرد که اگر جمهوریخواهان کنترل تمام اهرمهای قدرت (کاخ سفید، دیوان عالی، سنا و مجلس نمایندگان) را در انتخابات آینده حفظ کنند، ترامپ کاملاً آزاد می شود و این یک فاجعه برای آمریکا است.
این در حالی است که نظرسنجی انجام شده توسط نیویورک تایمز با همکاری موسسه سیهنا در مورد پیامدهای حوادث مینیاپولیس نشان داد که اکثریت آمریکاییها به شدت با نحوه عملکرد کارکنان اداره مهاجرت و گمرک مخالف هستند.
فریدمن به شکاف در صفوف دولت فعلی در مورد پرونده مهاجرت اشاره کرده و افزود که بحران مهاجرت از دوره اول ریاستجمهوری ترامپ مطرح شده است و اگر مردم احساس کنند که مرزهای کشور باز است، نمیتوان به اجماع ملی در مورد مهاجرت دست یافت.
فریدمن توضیح داد که آمریکا در حال حاضر در مرحله گذار از کشوری با اکثریت سفیدپوست به کشوری با اکثریت اقلیتها قرار دارد و این مرحله برای برخی از آمریکاییها دشوار و دردناک است. آنچه این تحول را دشوارتر می کند، ظهور دونالد ترامپ با برنامه ساخت دیوار دور آمریکا برای مقابله با مهاجران و مقابله با تغییرات کنونی است. نهادهای آمریکا در حال فروپاشی است.
فریدمن نگرانی خود از فروپاشی احتمالی نهادهای آمریکا را اعلام و تاکید کرد که رئیس جمهور با انتصاب افراد فاقد صلاحیت در رأس برخی از نهادهای کلیدی از جمله وزارت بهداشت و خدمات انسانی، اداره تحقیقات فدرال و وزارت امنیت داخلی مرتکب یک «مضحکه» واقعی شده است و این امر این نهادها را در معرض خطر قرار میدهد و در صورت فروپاشی، بازگرداندن آنها دشوار خواهد بود.