جوان آنلاین: حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در سومین جشنواره علمی شهید چمران که صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به ایام خجسته شعبان و نزدیکی به دهه مبارک فجر، ابراز امیدواری کرد این ایام مایه خیر و برکت برای کشور باشد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه در این جشنواره مباحث علمی ارزشمندی مطرح شده است، گفت: علیرغم چالشها و گرفتاریهایی که کشور با آن مواجه است، وزارت علوم از برنامهریزی میانمدت و بلندمدت غافل نشده و تلاش کرده است برنامهمحوری را جایگزین روزمرگی در مدیریت آموزش عالی کند.
وزیر علوم با اشاره به سابقه برنامهریزی در کشور افزود: اگرچه ایران نسبت به بسیاری از کشورها دیرتر وارد چرخه توسعه شده، اما در حوزه آموزش عالی، پژوهش و فناوری پیشرفتهای قابل توجهی داشتهایم و امروز اهتمام ویژهای به توسعه فناوری و هوشمندسازی آموزش عالی با بهرهگیری از فناوریهای نوین وجود دارد.
سیماییصراف «مسئولیتپذیری دانشگاهها» را شعار محوری وزارت علوم در دوره جدید دانست و تصریح کرد: در ادبیات جهانی آموزش عالی، دانشگاه پیشرو دانشگاهی است که علاوه بر آموزش و پژوهش، نسبت به مسائل و سرنوشت جامعه خود مسئول باشد. برنامههای درسی، نظام ارزیابی اساتید و مدیریت دانشگاهها باید بر اساس میزان اثرگذاری در حل مسائل کشور طراحی شود.
وی با اشاره به نگاه ویژه دولت به دانشگاهها گفت: رئیسجمهور اعتقاد عمیقی به نقش دانشگاه دارد و بهطور مستمر از وزارت علوم مطالبهگری کرده و مأموریتهایی را به دانشگاهها محول میکند. امروز دانشگاهها موظفاند در قبال مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور نقش فعال و مسئولانه ایفا کنند.
وزیر علوم در ادامه به مأموریت اخیر دانشگاهها برای بررسی حوادث دیماه اشاره کرد و گفت: دانشگاهها و رشتههایی مانند اقتصاد، مطالعات امنیتی، روانشناسی اجتماعی، جامعهشناسی، حقوق و سایر حوزههای علمی مأمور شدهاند تا ضمن تحلیل این حوادث، راهکارها و توصیههای سیاستی مشخصی را برای تصمیمگیران کشور ارائه دهند؛ چرا که صرف تحلیل کافی نیست و باید تدبیر عملی در اختیار دولت قرار گیرد.
سیماییصراف با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای جدی امروز کشور کاهش اعتماد و رضایت مردم نسبت به برخی تصمیمگیریهاست. این مسئله ایجاب میکند که حکمرانی کشور بیش از پیش به حکمرانی علمی متکی شود و تصمیمات بر پایه پژوهش، داده و نظر کارشناسان اتخاذ شود.
وی افزود: دستاوردهای علمی و پژوهشی کشور، بهویژه در حوزه علوم انسانی و مهندسی، ظرفیت بالایی برای حل مسائل کشور دارند. کافی است گوش شنوا داشته باشیم، چالشها و کاستیها را انکار نکنیم و از نقد منصفانه نهراسیم.
وزیر علوم در پایان تأکید کرد: معیار قضاوت باید «عمل درست» باشد، نه «عامل انجامدهنده». نگاه اخلاقی و علمی اقتضا میکند که تصمیمات و اقدامات بر اساس کارآمدی و اثرگذاری سنجیده شوند، نه ملاحظات جناحی و سیاسی.