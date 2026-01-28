توان دفاعی ایران اقدام نظامی دشمن را پرریسک کرده است

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: توان دفاعی ایران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای توسعه یافته که محاسبه هزینه و فایده هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را برای دشمن بسیار پیچیده و پرریسک کرده است.

جوان آنلاین: سردار احمد وحیدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز در سومین جشنواره علمی شهید چمران که در دانشگاه تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای علم و فناوری، تأکید کرد: شهادت دانشمندانی همچون شهید تهرانی‌مقدم و شهید عباسی نشان می‌دهد که علم در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه به جایگاهی راهبردی و هویت‌ساز تبدیل شده است.

به گزارش مهر، وی با تبریک ایام فرخنده ماه شعبان و یادآوری مقام شامخ شهدا، اظهار داشت: این دانشمندان به دلیل علم‌آفرینی و کنار زدن حلقه‌های جهل مورد هدف قرار گرفتند و این موضوع بیانگر آن است که دشمن با دین و دانش ملت ایران مخالف است؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، دشمنان با اسلام و دانش شما مسئله دارند.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مخالفت دشمن با دانش ایران ریشه در آثار راهبردی آن دارد، تصریح کرد: دانش برای ما استقلال، خودکفایی، بازدارندگی و هویت ملی ایجاد می‌کند و طبیعی است که دشمن با چنین کارکردی به مقابله برخیزد.

سردار وحیدی افزود: بر اساس آموزه‌های قرآنی و تکلیف شرعی، جامعه اسلامی موظف است در مسیر دستیابی به استطاعت حرکت کند و دانش، فناوری و محصولات مبتنی بر آن از ارکان اساسی این مسیر به شمار می‌روند. علم‌آفرینی صرفاً یک فعالیت تزئینی یا محدود به تولید مقاله نیست، بلکه تبدیل دانش به توانمندی واقعی و قدرت ملی یک وظیفه شرعی است.

وی تأکید کرد: اگر فرد یا مجموعه‌ای توانایی ایجاد چنین قدرتی را داشته باشد و در این مسیر کوتاهی کند، از منظر دینی مسئول خواهد بود. از همین رو، علم در جمهوری اسلامی ایران از منزلتی ویژه برخوردار است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه والای عالمان در اسلام خاطرنشان کرد: تعابیری همچون «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء» بیانگر تکریم حقیقی علم و دانش در مکتب اسلامی است و نشان می‌دهد که دانش، نقش بنیادینی در حفظ عزت، اقتدار و پیشرفت امت اسلامی دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه سخنان خود در سومین جشنواره علمی شهید چمران با اشاره به ناکامی دشمنان در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان گمان می‌کردند با فشارها و توطئه‌ها می‌توانند اسلام ناب و نظام جمهوری اسلامی را تضعیف یا از میان بردارند، اما تجربه جنگ تحمیلی هشت‌ساله و همچنین جنگ ۱۲روزه اخیر نشان داد که این فشارها نه‌تنها موجب تضعیف نشد، بلکه به تقویت انقلاب اسلامی انجامید.

وی افزود: این تقابل، مربوط به حوزه‌ای است که دشمن توان غلبه بر آن را ندارد؛ حوزه‌ای که ریشه در قدرت الهی دارد. ملت ایران نشان داده است که همواره در میدان حضور دارد و هرجا مردم ایستادگی کرده‌اند، لطف و عنایت الهی نیز شامل حال آن‌ها شده و دشمن ناگزیر به عقب‌نشینی شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به ابعاد جنگ شناختی اظهار داشت: امروز دشمن با عملیات گسترده شناختی، رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی در پی ایجاد ترس، تردید و شکستن انسجام معنایی جامعه است، اما ملت ایران بار دیگر در اوج فشارهای اقتصادی، تهدیدات نظامی و هجمه‌های روانی، آزمون سربلندی را با نمره قبولی بالا پشت سر گذاشت.

سردار وحیدی با انتقاد از مواضع دوگانه غرب در قبال تحولات منطقه تصریح کرد: در حالی که جنایات گسترده علیه مردم مظلوم غزه با سکوت یا حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی مواجه می‌شود، همان کشورها در برابر اقدامات مشروع ملت ایران و نیروهای امنیتی موضع‌گیری می‌کنند؛ مواضعی که نشان‌دهنده بحران اخلاقی و فروپاشی ارزشی در جوامع غربی است.

وی تأکید کرد: دشمنان امروز در مرحله افول و فروپاشی قرار دارند و دست‌وپا زدن‌های آن‌ها ناشی از همین وضعیت است؛ چراکه سقوط فرهنگی و اخلاقی، مقدمه فروپاشی قطعی هر جامعه‌ای خواهد بود.

جانشین فرمانده کل سپاه نقش دانشگاه‌ها و اساتید را در این میدان بسیار کلیدی دانست و گفت: دانشگاه‌ها و نخبگان علمی، نقاط ثقل یا نقاط شکست جنگ شناختی هستند. اگر استاد دانشگاه در میدان تبیین و روشنگری فعال باشد، عملیات شناختی دشمن خنثی می‌شود، اما غفلت از این نقش، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند.

سردار وحیدی با اشاره به هدف اصلی عملیات شناختی دشمن خاطرنشان کرد: هدف این جنگ، شکستن انسجام معنایی جامعه است. دشمن با حجم گسترده پیام‌سازی به دنبال تضعیف مفاهیم و ارزش‌های اساسی ملت ایران است و اگر این انسجام آسیب ببیند، سایر پیام‌ها نیز اثرگذار نخواهد بود.

وی علم تبیین را مکمل توان دفاعی کشور دانست و افزود: همان‌گونه که ابزار دفاعی برای بازدارندگی ضروری است، تبیین علمی و نخبگانی نیز نقشی هم‌سنگ و حتی مهم‌تر دارد. خنثی‌سازی پروژه مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی، نیازمند حضور فعال نخبگان، اساتید و دانشمندان در میدان روشنگری است.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج جنگ ۱۲روزه گفت: پیروزی جمهوری اسلامی ایران در این نبرد، حاصل بازدارندگی ایمانی، علمی و ابزاری بود. دشمن در برابر این بازدارندگی عقب‌نشینی کرد و مردم ایران نیز با تشخیص درست حق از باطل، نقش تعیین‌کننده‌ای در این پیروزی ایفا کردند.

وی با استناد به گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی لندن اظهار داشت: توان دفاعی ایران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای توسعه یافته که محاسبه هزینه و فایده هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را برای دشمن بسیار پیچیده و پرریسک کرده است. پیشرفت‌های فناوری بومی و کاهش وابستگی راهبردی، سطح بازدارندگی کشور را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

سردار وحیدی تأکید کرد: مسیر جهاد علمی، توسعه فناوری بومی و حفظ انسجام معنایی جامعه، رمز تداوم پیروزی‌های ملت ایران است و این مسئولیتی است که امروز بیش از هر زمان دیگری بر دوش نخبگان، دانشگاهیان و جامعه علمی کشور قرار دارد.