کد خبر: 1337536
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۹
جامعه » اخبار كلی

دمای هوای تهران زیر صفر می‌رود

دمای هوای تهران زیر صفر می‌رود اداره کل هواشناسی استان تهران از پیش‌بینی کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان خبرداد و اعلام کرد: کمینه دمای هوای فردا (۱۰ دی‌ماه) در پایتخت به ۱- درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی همراه با وزش باد و یخبندان و مه به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، پیرو هشدار سطح زرد در ۶ دی‌ماه و هشدار سطح نارنجی در ۷ دی‌ماه، طی امروز (۹ دی‌ماه) با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان به تناوب افزایش ابر، در برخی مناطق به‌ویژه نیمه شمالی در بعضی ساعت‌ها بارش باران و برف، در ارتفاعات برف و کولاک و مه، همراه با وزش باد شدید تا خیلی شدید به‌ویژه در نیمه جنوبی پیش‌بینی می‌شود.

همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۹ و ۱۰ دی ماه) کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان و یخبندان در مناطق شمالی مورد انتظار خواهد بود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران،‌ آسمان تهران فردا (۱۰ دی‌ماه) قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد،‌ گاهی افزایش ابر با حداقل دمای صفر و حداکثر دمای ۵ درجه سانتیگراد و طی روز ‌پنجشنبه (۱۱ دی‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار محلی گاهی افزایش ابر با حداقل دمای ۱- و حداکثر دمای ۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: دمای هوای تهران ، موج سرما ، هواشناسی استان تهران
