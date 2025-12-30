۲ وزیر مرتبط با پرونده چای دبش به زندان فرا خوانده شدند

جوان آنلاین: اصغر جهانگیر در ادامه نشست خبری امروز خود درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: پرونده چای دبش ۲۰ محکوم داشت که ۱۳نفر جلب و راهی زندان شده‌اند. ۷ نفر از متهمان همچنان متواری هستند.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: برای دو وزیر پیشین هم احضاریه شده که ظرف ۵ روز باید خود را معرفی کنند در غیر اینصورت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور روز یکم دی‌ماه، از اتمام رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی همه افراد در پرونده چای دبش خبر داد و گفت: بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه این پرونده به واسطه اهمیت محتوا، حجیم بودن آن و همچنین به واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواست‌های اعاده دادرسی رد شدند.

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه گفت: از ۲۰ محکوم پرونده چای دبش، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ ۷ نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطین جهت دستگیری آنها صادر شده است.

وی افزود: ردّمال مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده است و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر ۵ همت در حال انتقال است.

دادستان تهران گفت: ویلای لوکس محکوم علیه ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش ۴ همتی بود نیز به بانک ملت منتقل شد.

صالحی همچنین عنوان کرد: در جلسه‌ای که با مدیران بانک‌های ذیربط داشتیم، تاکید شد که به هیچ وجه فعالیت کارخانه دبش متوقف نشود و فعالتر از گذشته، ادامه کار دهد.