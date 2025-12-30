کد خبر: 1337526
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۲
جامعه » اخبار كلی

۲ وزیر مرتبط با پرونده چای دبش به زندان فرا خوانده شدند

۲ وزیر مرتبط با پرونده چای دبش به زندان فرا خوانده شدند سخنگوی قوه قضائیه از احضار ۲ وزیر مرتبط با پرونده چای دبش برای اجرای حکم خبر داد.

جوان آنلاین: اصغر جهانگیر در ادامه نشست خبری امروز خود درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: پرونده چای دبش ۲۰ محکوم داشت که ۱۳نفر جلب و راهی زندان شده‌اند. ۷ نفر از متهمان همچنان متواری هستند.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: برای دو وزیر پیشین هم احضاریه شده که ظرف ۵ روز باید خود را معرفی کنند در غیر اینصورت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور روز یکم دی‌ماه، از اتمام رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی همه افراد در پرونده چای دبش خبر داد و گفت: بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله وزرای سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه این پرونده به واسطه اهمیت محتوا، حجیم بودن آن و همچنین به واسطه افرادی که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواست‌های اعاده دادرسی رد شدند.

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه گفت: از ۲۰ محکوم پرونده چای دبش، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ ۷ نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطین جهت دستگیری آنها صادر شده است.

وی افزود: ردّمال مطالبات بانک‌های سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده است و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر ۵ همت در حال انتقال است.

دادستان تهران گفت: ویلای لوکس محکوم علیه ردیف اول این پرونده در لواسانات که دارای ارزش ۴ همتی بود نیز به بانک ملت منتقل شد.

صالحی همچنین عنوان کرد: در جلسه‌ای که با مدیران بانک‌های ذیربط داشتیم، تاکید شد که به هیچ وجه فعالیت کارخانه دبش متوقف نشود و فعالتر از گذشته، ادامه کار دهد.

برچسب ها: چای دبش ، فساد اقتصادی ، قوه قضاییه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مرغ در دام رانتی‌ها

۳ دختر پولدار برای هیجان زورگیر‌ی می‌کردند + گفت‌وگو با یکی از متهمان

۶ گزینه احتمالی جانشینی فرزین در بانک مرکزی / اسامی مطرح شده تصدی بانک مرکزی از عبدالناصر همتی تا بقیه رفقا

حریف احتمالی استقلال در مرحله حذفی آسیا

عجب «همتی» با چک برگشتی

مفسدان ماست‌ها را کیسه کنند 

او سراسر ایران را به مبارزه با بهائیت واداشت!

کنار اسرائیل به ایران خیانت کرد و اعدام شد

موج‌سواری اینفلوئنسر‌های ایرانی روی کریسمس غربی 

تغییر زبان صهیونیست‌ها از تهدید به تردید 

خشت‌های جهاد برای ساخت خانه محرومان 

برنج ۱۴۳ هزارتومانی در راه است؟

مرگ آتشین برای نجات جان پسر خاله 

سردار شریف: مقاومت ملت ایران شکست قطعی دشمن در جنگ تحمیلی را رقم زد

فقط حقوق کارمند تورم‌زاست جناب جعفر؟!

قرعه‌کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد

۷ دهه تا ایران ۴۰ میلیونی 

شرط حماس برای موافقت با حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه

رجب ماه بارش رحمت الهى است

قیمت جدید طلا و سکه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴/ ریزش قیمت طلا و سکه بالاخره آغاز شد

گرای ظریف به دشمن در فارن افرز

برنامه ۲۰ بندی برای معیشت مردم داریم/ صرفه‌جویی ۱۰درصدی کل مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

سفر مارپیچ نتانیاهو به امریکا

آقا سید نیمه‌های چله زیارت عاشورا به آرزوی آخرش رسید

از پول‌های بادآورده تا سارقی با ۲۵ بار دستگیری + گفت‌وگو با متهمان

بازخوانی سرمقاله روزنامه جوان در شبکه خبر

پاسدار نمونه‌ای که شهید  مبارزه با صهیونیست‌ها شد

تمرین حادثه پیش از فاجعه 

«سرباز شصت و سه ساله» مستندی متفاوت برای بازشناسی شهید سلیمانی است

 واکنش‌های ناموزون به یک «ترانه» رانتی

مدارس ابتدایی تهران، فردا مجازی شد/ طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود

میزبان مراحل نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

محاکمه باغداری که ۲ قتل مرتکب شد 

حمله بی‌فایده گروسی به خطوط قرمز هسته‌ای ایران 

بالاخره به حرف رهبری رسیدند

استفاده ۳.۵ میلیون دانش‌آموز از پلتفرم شاد در تعطیلات

راهگشا بود و خدا هم راهش را تا شهادت باز کرد

آخرین وضعیت فروش فیلم‌های گیشه

‌ پزشکیان: نقد منصفانه را می‌پذیریم

ناگزیر به جراحی‌های بزرگ هستیم

پزشکیان درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت

«روزی روزگاری آبادی» روایتی از مناسبات اقتصادی روستایی

بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!

کاهش موارد عفونت‌های تنفسی در کشور

قیمت جدید طلا و سکه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴/ طلا ۱۵ میلیون تومان شد

شاخص هوای تهران ۵ دی / هوا آلوده شد

احتمال قوی اصلاح دستمزد‌ها 

وداع با پایه‌گذار موج نو در تئاتر و سینما

روز‌های سرنوشت‌ساز ونزوئلا برای جهان

مدارس ابتدایی استان تهران فردا هم مجازی شد/تداوم اجرای طرح زوج و فرد از در منزل

پیشنهاد سردبیر
۳هزار همت معافیت مالیاتی!
گفت‌و‌گو با رئیس سازمان نظام‌پزشکی/ «سلامت مردم» قربانی ساختار پیچیده تأمین اجتماعی است
 یک بیت حافظ و یک قصیده شرمندگی؟!
عجب «همتی» با چک برگشتی
ویزیت یک میلیونی، درد بیماران را مضاعف می‌کند 
لایحه بودجه ۱۴۰۵ چرا باید رد می‌شد؟
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردند!
سرقت‌های میلیاردی با گروگان‌گیری سرایداران + گفت‌وگو با متهم
سرخابی‌ها سال آینده به آزادی بازمی‌گردند!
چمن تختی از این مدیر به آن مدیر!
مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و حامی مردم فلسطین
گردنه خطرناک ناترازی انرژی
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ جانش را فدا کرد تا مانع گسترش خسارات شود
بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!
رئیس‌جمهور نزد حامیانش مهجور است!
آخرین اخبار