جوان آنلاین: مراسم «ایرانمرد» با اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان بهمنظور «گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با رویکرد پاسداشت هویت ملی، ایثار و همبستگی فرهنگی» امروز (سهشنبه، ۹ دیماه) باحضور سیدعباس صالحی، محمدمهدی احمدی، بابک رضایی، محمد الهیاری، احمدحسین فتایی، اسحاق شکری، محمدمهدی اسماعیلی، قادر آشنا، آرش امینی، سیدعباس عظیمی، رضا مردانی و زینب سلیمانی در تالار وحدت برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این برنامه زینب سلیمانی، فرزند سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: وظیفه خود میدانم در این جمع، از زحمات و تلاشهای همه عزیزانی که طی شش سال گذشته برای زنده نگه داشتن یاد، خاطره، نام و میراث شهید سلیمانی کوشیدهاند، صمیمانه قدردانی و تشکر کنم.
سلیمانی گفت: همه ما در برابر شخصیتها و قهرمانان بزرگ کشورمان وظیفه داریم؛ بهویژه در عصری که دشمنان این مرز و بوم هر روز درباره قهرمانها و چهرههای برجسته ما سخن میگویند. در چنین شرایطی، مسئولیت ما سنگینتر است؛ چه هنرمندانی که در این سالها با آثار فاخر و ارزشمند خود برای معرفی این قهرمان ملی و فراملی تلاش کردهاند و چه ما که هرکدام به اندازه وسع و توانمان باید در این مسیر قدم برداریم.
او افزود: از همان سال نخست شهادت حاج قاسم، شاهد تولید آثار فاخر فرهنگی، هنری و رسانهای بودیم و هنرمندان بسیاری بهصورت خودجوش وارد این عرصه شدند تا این قهرمان ملی و فراملی را به درستی معرفی کنند.
زینب سلیمانی تاکید کرد: بهترین زبانی که میتوان برای معرفی شخصیتهای برجسته تاریخی انتخاب کرد، زبان هنر است؛ زبانی که به دل و روح انسانها نفوذ میکند و قهرمانان ماندگار تاریخ ایران را به نسلهای بعدی میشناساند.
فرزند سردار سلیمانی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی پدرش گفت: حاج قاسم هیچگاه به دنبال القاب و عناوین نبود و همواره خود را سرباز وطن و مردم میدانست. حتی در اوج محبوبیت نیز از پذیرش مسئولیتها و عناوین بالاتر پرهیز میکرد و همین نگاه در وصیت ایشان نیز بازتاب یافته است.
او در پایان خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم این شخصیتها را بهدرستی به نسلهای آینده معرفی کنیم و قدردان همه کسانی باشیم که با هنر و تلاش خود، برای تبیین شخصیت و مکتب شهید سلیمانی مجاهدت کردهاند.
در ادامه این مراسم سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و شهدای جنگ دوازدهروزه، گفت: ماندگاری و عزت ایران در طول هزاران سال تاریخ، به عوامل متعددی وابسته بوده که یکی از مهمترین آنها، ایرانمردانی هستند که در دورههای مختلف تاریخی پاسدار عزت و مانایی این سرزمین بودهاند.
صالحی با اشاره به جایگاه سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: سردار عزیز ما، سردار سلیمانی، یکی از قلههای این ایرانمردان است و محفل امروز به نام ایشان مزین و متبرک شده است. مفهوم ایرانمردی در ایران، از دوران اسطورهای تا دوران تاریخی و تا عصر معاصر، امتداد معنایی داشته؛ امتدادی که همواره پایداری و عزت ایران عزیز را به همراه آورده است.
او برای تبیین این معنا، به روایت «شاهنامه» فردوسی اشاره کرد و گفت: در دوره اسطورهای، شخصیتی چون رستم، پهلوان ایران، نماد روشن ایرانمردی است. تصویری که فردوسی از رستم ارائه میدهد، بیانگر معنا و هویتی تاریخی برای ایران است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش رستم در پاسداری از ایران افزود: «شاهنامه» بهصورت پیوسته و روشن روایت میکند که رستم همواره سپر ایران در برابر بدیها بوده است؛ آنجا که شهریار زمان خطاب به رستم میگوید: «ز هر بد تویی پیش ایران سپر / همیشه چو سیمرغ گسترده پر». رستم سایهای گسترده چون سیمرغ بر خاک ایران داشت و ایرانمردانی چون سردار سلیمانی نیز چنین نقشی ایفا کردند؛ کسانی که در دفاع مقدس، مرزبانی، تأمین امنیت شرق کشور و سپس در فرماندهی نیروی قدس نقشآفرین بودند و امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است که امنیت ایران مرهون بزرگی چون سردار سلیمانی است.
صالحی با تأکید بر اینکه هر یک از این مؤلفهها جای بحثهای مفصل دارد، گفت: پاسداری از ایران یکی از معانی مهم تاریخ کهن این سرزمین، از اسطوره تا معاصر بوده است.
او ویژگی دوم ایرانمردی را آزادی، آزادگی و دفاع از مظلومان دانست و افزود: در شاهنامه، رستم با «شهر بیدار» روبهرو میشود؛ شهری که فرمانروایش بیدادگر است و دختران شهر ناپدید میشوند. رستم بیداد را درهم میشکند و همین معنا را در روزگار معاصر نیز میبینیم؛ آنجا که با هجوم داعش به عراق، دختران ایزدی در آستانه اسارت قرار میگیرند و این امثال سردار سلیمانی هستند که امنیت خاطر ایجاد میکنند و پناه مظلومان میشوند. ایرانمرد تنها پاسدار خاک نیست، بلکه نوای مظلوم را صدای خود میداند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ویژگی سوم ایرانمردی را نسبت او با خدا دانست و گفت: در جایجای حکایتهای رستم در «شاهنامه»، نیایش و عبادت دیده میشود. فردوسی روایت میکند که رستم پیش از نبرد با خدا راز و نیاز میکند و از او توان میطلبد: «چو خواهم که این فرش را بر کنم/ توانایی آن بده در تنم». این فضا در شخصیت سردار سلیمانی نیز دیده میشود؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب ایشان را اهل معنویت، اخلاص و آخرتمحوری دانستهاند. باور به اتصال همه تواناییها به مبدأ اصلی، ویژگی مشترک این ایرانمردان از رستم تا حاج قاسم است.
صالحی مولفه چهارم ایرانمردی را عقلانیت و تدبیر عنوان کرد و گفت: رستم در «شاهنامه» با مشکلات عمیق مواجه میشود، اما با خرد و عقلانیت از آنها عبور میکند. حاج قاسم نیز در زمانه خود چنین بود؛ شخصیتی که شجاعت و عقلانیت را بهطور متوازن و تحسینبرانگیز در کنار هم داشت.
او ویژگی پنجم ایرانمردی را فضایل اخلاقی دانست و با اشاره به سخن اسفندیار در «شاهنامه» افزود: «نیکوکارتر زو به ایران کسی/ نیابی اگر چند گویی بسی». این توصیف نشاندهنده برخورداری رستم از سجایای اخلاقی بلند است؛ ویژگیهایی که در ایرانمردان معاصر همچون حاج قاسم سلیمانی نیز بهروشنی دیده میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دستنوشتهای از سردار سلیمانی در سوریه اشاره کرد و گفت: فرماندهای شناختهشده در سطح منطقه و جهان، در یادداشتی خطاب به صاحب خانهای که ناچار به ترک آن شده بود، با نهایت اخلاقمداری عذرخواهی میکند و آمادگی خود را برای جبران هرگونه خسارت اعلام میکند. این نشان میدهد که ایرانمردان ما تنها سرباز وطن نبودند، بلکه فرمانده جان و روان خود نیز بودند.
صالحی در پایان با خیرمقدم به حاضران در محفل یادمان سردار سلیمانی، از تکتک شرکتکنندگان قدردانی کرد و گفت: یاد همه شهدا، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی دوازدهروزه را گرامی میداریم و از حضور خانوادههای معظم شهدا در این محفل صمیمانه سپاسگزاریم.