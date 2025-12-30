رحیمی: ۹۰۰ پرونده با شکایت افراد خسارت دیده از جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد

وزیر دادگستری گفت: بیش از ۹۰۰ پرونده در رابطه با جنگ تشکیل شده و افراد خسارت دیده در جنگ ۱۲ روزه، طی دادخواست‌هایی اظهار کردند که چقدر خسارت بر آنها وارد شده است.

جوان آنلاین: امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در وزارت دادگستری در رابطه به رسیدگی به مطالبات افرادی که در داخل کشور و در جنگ ۱۲ روزه دچار آسیب و خسارت شدند، اظهار کرد: در این موضوع تلاش شده که در دادگاه‌های داخلی، کسانی که چه خسارت جانی چه خسارت مالی دیدند، حضور یابند و دادخواست ارائه کنند، لذا برای این موضوع و در دادگستری شعبه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: تا جایی که اطلاع دارم بیشتر از ۹۰۰ پرونده در این باره تشکیل شده و در دادخواست‌ها افراد خسارت دیده اظهار کردند که به طور مثال فلان قدر خسارت بر آنها وارد شده است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: البته این افراد باید باید ادله لازم را بیاورند و برای آنها مستندسازی و رسیدگی انجام شود که در این رابطه دادگاه‌های داخلی کشورمان در حال پیگیری این امر هستند.

رحیمی در خصوص طرح شکایت جمهوری اسلامی از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی خارجی، عنوان کرد: مسئولیت حقوقی انجام شکایت و پیگیری خسارت وارد شده به کشورمان و مردم، با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است، زیرا ملاحظات قوانین بین‌المللی را باید داشته داشته باشیم، ولی در داخل، هیچ مانعی برای رسیدگی‌ها نداریم.

حصول نتیجه به این سادگی‌ها نیست

وی ادامه داد: پیگیری‌های لازم در حال انجام است و کارشناسان رسمی از مرکز وکلا، مرکز کارشناسان قوه قضائیه در این زمینه فعال شدند و تأمین دلیل‌ها شده است، لذا اقدامات مهمی انجام گرفته است، لیکن حصول نتیجه به این سادگی‌ها نیست.

رحیمی عنوان کرد: ضمن آنکه حتماً به دکتر سیدمحمد مهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری می‌گویم تا جلسه‌ای در این خصوص برای خبرنگاران برگزار کند و توضیحات لازم را به رسانه‌ها بدهد.