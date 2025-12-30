\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0642\u0631\u0639\u0647 \u06a9\u0634\u06cc \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u06cc\u06a9 \u0647\u0634\u062a\u0645 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0644\u06cc\u06af \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f. \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0648 \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646\u060c \u062f\u0648 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u062d\u0631\u06cc\u0641 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a.