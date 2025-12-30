کد خبر: 1337485
نامه پزشکیان به مجلس درباره اصلاحات پنج‌گانه در بودجه

نامه پزشکیان به مجلس درباره اصلاحات پنج‌گانه در بودجه متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس درباره بودجه ۱۴۰۵ را قرائت کرد.

جوان آنلاین: روح‌الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز متن نامه مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درخصوص بودجه ۱۴۰۵ را قرائت کرد.

به گزارش فارس، متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام

پیرو مذاکرات به عمل آمده و با توجه به جلسات و گفتگوهای صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ و از آنجا که نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادات و دغدغه‌هایی را مطرح نمودند که دولت با بسیاری از این پیشنهادات و نظرات موافق می‌باشد، بدین وسیله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه بشرح اعلام می‌گردد:

۱. اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود.

۲. اصلاح و اعمال نرخ موثر مالیاتی بطوری که منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.

۳. اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیت‌های حقوق بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.

۴. انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بطوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیب پذیر جامعه سوق داده شود.

۵. هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.

ضمناً با توجه به اینکه کمیسیون محترم تلفیق خواهان تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه و همچنین اطلاعات کافی در مورد منابع و مصارف نفتی شده بود سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت گزارشات مورد نیاز مجلس محترم را تدوین و تقدیم خواهند کرد.

مسعود پزشکیان

