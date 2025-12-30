کد خبر: 1337484
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶
جامعه » اخبار كلی

چمران: پایتخت باید در برابر بحران آماده باشد

چمران: پایتخت باید در برابر بحران آماده باشد رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت آماده‌سازی پایتخت برای مواجهه با بحران‌های طبیعی و برخی تحرکات تأکید کرد و گفت: تهران باید برای بحران‌های بزرگ‌تری مانند زلزله و سیل آماده باشد و مصوبات مربوط به ایمنی شهری در جلسات اخیر شورا در حال پیگیری است.

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه جلسه ۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: انتخاب نماینده بحران شورا در دستور کار امروز قرار دارد که همین امروز انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: خطوط فعلی مترو تهران رو به پایان است و چند ایستگاه باقیمانده از جمله ایستگاه «سرباز» آماده افتتاح و بخشی از کارها در پایانه‌ها و چند نقطه دیگر در حال تکمیل است.

وی افزود: قرارداد سه خط از چهار خط جدید مترو بسته و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است و طبق برنامه پیش می‌روند اما بهره‌برداری از آنها در سال‌های آینده انجام خواهد شد.

تعطیلی اداری و وضعیت فعالیت‌های شهرداری

چمران در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلی روز چهارشنبه و فعالیت‌های اداری شورا و شهرداری هم افزود: شورا تعطیل است اما بخش‌های عملیاتی شهرداری به دلیل ضرورت خدمات‌رسانی همچنان فعال خواهند بود.

نقش عملکرد شوراها در مشارکت انتخاباتی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها به‌صورت مستقل، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر مشارکت مردم را عملکرد خود شوراها دانست و تأکید کرد تبیین دستاوردها برای مردم می‌تواند آنها را به مشارکت بیشتر ترغیب کند.

وی افزود: مسائل اقتصادی، سیاسی و شرایط کشور نیز بر انتخابات اثرگذار است اما ارتقای کارآمدی مدیریت شهری نقش اصلی را ایفا می‌کند.

ضرورت انسجام و گفت‌وگوی منطقی در شورا

چمران در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه دوره ششم شورا رو به اتمام است آیا از این دوره بعنوان رئیس شورا رضایت دارید و اینکه چرا در جلسات اخیر فضای شورا ملتهب و انتخاباتی است؟ گفت: فضای شورا نباید ملتهب شود و اختلاف‌نظرها باید در چارچوب قانونی و منطقی دنبال شود تا پیامد منفی برای افکار عمومی نداشته باشد.

وی افزود: شورا در دوره‌های گذشته نیز در شرایط رقابتی با هم‌فکری از مراحل حساس عبور کرده است.

ایجاد پناهگاه‌های چندمنظوره

چمران افزود: ساخت پناهگاه‌های چندمنظوره در ساختمان‌های بزرگ در کمیسیون ماده ۵ مورد تأکید، توصیه و پیش بینی قرار گرفته تا این فضاها ضمن کاربری‌های روزمره، در زمان بحران نیز قابل استفاده باشند.

محل برگزاری جلسات شورا در شرایط اضطراری

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت جنگ آیا جلسات شورا در مترو برگزار خواهد شد؟ گفت: نقاطی امن از جمله مترو و برخی اماکن دیگر برای برگزاری جلسات شورا در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز بحران، فعالیت شورا متوقف نشود.

وی با بیان اینکه ترامپ یک قمار باز است و از تهدیدها به عنوان کار تبلیغاتی استفاده می‌کند، یادآور شد: تهران باید خود را برای بحران‌های مختلف از جمله جنگ، سیل و زلزله آماده کند و ما در طرح خود ۳۰ بند در این زمینه پیش‌بینی کردیم که باید بر اساس آن عمل شود.

چمران ادامه داد: در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه باید پناهگاه در نظر گرفته شود؛ البته باید چندمنظوره باشد، چراکه در این صورت می‌توان از آن استفاده کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا مبنی بر راه اندازی سیستم آژیر در تهران که پیش بینی شده بود، اظهار کرد؟ شهرداری سیستم اذان گویی را در برخی نقاط راه اندازی کرده است، برای آژیر می‌توان از رادیو، تلویزیون و تلفن همراه استفاده شود و برای پخش آژیر در سطح شهر هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

برچسب ها: چمران ، شورای شهر ، پایتخت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مرغ در دام رانتی‌ها

۳ دختر پولدار برای هیجان زورگیر‌ی می‌کردند + گفت‌وگو با یکی از متهمان

۶ گزینه احتمالی جانشینی فرزین در بانک مرکزی / اسامی مطرح شده تصدی بانک مرکزی از عبدالناصر همتی تا بقیه رفقا

حریف احتمالی استقلال در مرحله حذفی آسیا

عجب «همتی» با چک برگشتی

مفسدان ماست‌ها را کیسه کنند 

او سراسر ایران را به مبارزه با بهائیت واداشت!

کنار اسرائیل به ایران خیانت کرد و اعدام شد

موج‌سواری اینفلوئنسر‌های ایرانی روی کریسمس غربی 

تغییر زبان صهیونیست‌ها از تهدید به تردید 

خشت‌های جهاد برای ساخت خانه محرومان 

برنج ۱۴۳ هزارتومانی در راه است؟

مرگ آتشین برای نجات جان پسر خاله 

سردار شریف: مقاومت ملت ایران شکست قطعی دشمن در جنگ تحمیلی را رقم زد

فقط حقوق کارمند تورم‌زاست جناب جعفر؟!

۷ دهه تا ایران ۴۰ میلیونی 

قرعه‌کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد

شرط حماس برای موافقت با حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه

رجب ماه بارش رحمت الهى است

قیمت جدید طلا و سکه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴/ ریزش قیمت طلا و سکه بالاخره آغاز شد

گرای ظریف به دشمن در فارن افرز

برنامه ۲۰ بندی برای معیشت مردم داریم/ صرفه‌جویی ۱۰درصدی کل مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

سفر مارپیچ نتانیاهو به امریکا

آقا سید نیمه‌های چله زیارت عاشورا به آرزوی آخرش رسید

از پول‌های بادآورده تا سارقی با ۲۵ بار دستگیری + گفت‌وگو با متهمان

بازخوانی سرمقاله روزنامه جوان در شبکه خبر

پاسدار نمونه‌ای که شهید  مبارزه با صهیونیست‌ها شد

«سرباز شصت و سه ساله» مستندی متفاوت برای بازشناسی شهید سلیمانی است

 واکنش‌های ناموزون به یک «ترانه» رانتی

تمرین حادثه پیش از فاجعه 

مدارس ابتدایی تهران، فردا مجازی شد/ طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود

میزبان مراحل نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

محاکمه باغداری که ۲ قتل مرتکب شد 

حمله بی‌فایده گروسی به خطوط قرمز هسته‌ای ایران 

بالاخره به حرف رهبری رسیدند

استفاده ۳.۵ میلیون دانش‌آموز از پلتفرم شاد در تعطیلات

راهگشا بود و خدا هم راهش را تا شهادت باز کرد

آخرین وضعیت فروش فیلم‌های گیشه

‌ پزشکیان: نقد منصفانه را می‌پذیریم

پزشکیان درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت

ناگزیر به جراحی‌های بزرگ هستیم

«روزی روزگاری آبادی» روایتی از مناسبات اقتصادی روستایی

بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!

کاهش موارد عفونت‌های تنفسی در کشور

قیمت جدید طلا و سکه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴/ طلا ۱۵ میلیون تومان شد

شاخص هوای تهران ۵ دی / هوا آلوده شد

احتمال قوی اصلاح دستمزد‌ها 

وداع با پایه‌گذار موج نو در تئاتر و سینما

روز‌های سرنوشت‌ساز ونزوئلا برای جهان

مدارس ابتدایی استان تهران فردا هم مجازی شد/تداوم اجرای طرح زوج و فرد از در منزل

پیشنهاد سردبیر
۳هزار همت معافیت مالیاتی!
گفت‌و‌گو با رئیس سازمان نظام‌پزشکی/ «سلامت مردم» قربانی ساختار پیچیده تأمین اجتماعی است
 یک بیت حافظ و یک قصیده شرمندگی؟!
عجب «همتی» با چک برگشتی
ویزیت یک میلیونی، درد بیماران را مضاعف می‌کند 
لایحه بودجه ۱۴۰۵ چرا باید رد می‌شد؟
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردند!
سرقت‌های میلیاردی با گروگان‌گیری سرایداران + گفت‌وگو با متهم
سرخابی‌ها سال آینده به آزادی بازمی‌گردند!
چمن تختی از این مدیر به آن مدیر!
مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و حامی مردم فلسطین
گردنه خطرناک ناترازی انرژی
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ جانش را فدا کرد تا مانع گسترش خسارات شود
بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!
رئیس‌جمهور نزد حامیانش مهجور است!
آخرین اخبار