چمران: پایتخت باید در برابر بحران آماده باشد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت آماده‌سازی پایتخت برای مواجهه با بحران‌های طبیعی و برخی تحرکات تأکید کرد و گفت: تهران باید برای بحران‌های بزرگ‌تری مانند زلزله و سیل آماده باشد و مصوبات مربوط به ایمنی شهری در جلسات اخیر شورا در حال پیگیری است.

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه جلسه ۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: انتخاب نماینده بحران شورا در دستور کار امروز قرار دارد که همین امروز انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: خطوط فعلی مترو تهران رو به پایان است و چند ایستگاه باقیمانده از جمله ایستگاه «سرباز» آماده افتتاح و بخشی از کارها در پایانه‌ها و چند نقطه دیگر در حال تکمیل است.

وی افزود: قرارداد سه خط از چهار خط جدید مترو بسته و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است و طبق برنامه پیش می‌روند اما بهره‌برداری از آنها در سال‌های آینده انجام خواهد شد.

تعطیلی اداری و وضعیت فعالیت‌های شهرداری

چمران در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلی روز چهارشنبه و فعالیت‌های اداری شورا و شهرداری هم افزود: شورا تعطیل است اما بخش‌های عملیاتی شهرداری به دلیل ضرورت خدمات‌رسانی همچنان فعال خواهند بود.

نقش عملکرد شوراها در مشارکت انتخاباتی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها به‌صورت مستقل، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر مشارکت مردم را عملکرد خود شوراها دانست و تأکید کرد تبیین دستاوردها برای مردم می‌تواند آنها را به مشارکت بیشتر ترغیب کند.

وی افزود: مسائل اقتصادی، سیاسی و شرایط کشور نیز بر انتخابات اثرگذار است اما ارتقای کارآمدی مدیریت شهری نقش اصلی را ایفا می‌کند.

ضرورت انسجام و گفت‌وگوی منطقی در شورا

چمران در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه دوره ششم شورا رو به اتمام است آیا از این دوره بعنوان رئیس شورا رضایت دارید و اینکه چرا در جلسات اخیر فضای شورا ملتهب و انتخاباتی است؟ گفت: فضای شورا نباید ملتهب شود و اختلاف‌نظرها باید در چارچوب قانونی و منطقی دنبال شود تا پیامد منفی برای افکار عمومی نداشته باشد.

وی افزود: شورا در دوره‌های گذشته نیز در شرایط رقابتی با هم‌فکری از مراحل حساس عبور کرده است.

ایجاد پناهگاه‌های چندمنظوره

چمران افزود: ساخت پناهگاه‌های چندمنظوره در ساختمان‌های بزرگ در کمیسیون ماده ۵ مورد تأکید، توصیه و پیش بینی قرار گرفته تا این فضاها ضمن کاربری‌های روزمره، در زمان بحران نیز قابل استفاده باشند.

محل برگزاری جلسات شورا در شرایط اضطراری

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت جنگ آیا جلسات شورا در مترو برگزار خواهد شد؟ گفت: نقاطی امن از جمله مترو و برخی اماکن دیگر برای برگزاری جلسات شورا در شرایط اضطراری پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز بحران، فعالیت شورا متوقف نشود.

وی با بیان اینکه ترامپ یک قمار باز است و از تهدیدها به عنوان کار تبلیغاتی استفاده می‌کند، یادآور شد: تهران باید خود را برای بحران‌های مختلف از جمله جنگ، سیل و زلزله آماده کند و ما در طرح خود ۳۰ بند در این زمینه پیش‌بینی کردیم که باید بر اساس آن عمل شود.

چمران ادامه داد: در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه باید پناهگاه در نظر گرفته شود؛ البته باید چندمنظوره باشد، چراکه در این صورت می‌توان از آن استفاده کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا مبنی بر راه اندازی سیستم آژیر در تهران که پیش بینی شده بود، اظهار کرد؟ شهرداری سیستم اذان گویی را در برخی نقاط راه اندازی کرده است، برای آژیر می‌توان از رادیو، تلویزیون و تلفن همراه استفاده شود و برای پخش آژیر در سطح شهر هنوز تصمیمی گرفته نشده است.