کد خبر: 1337481
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱
سیاست » اخبار کلی

بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به تعویق افتاد

بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به تعویق افتاد بر اساس نامه مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مجلس ، بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود امروز سه‌شنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی امروز پس از قرائت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه بودجه سال آینده گفت: بودجه دولت در کمیسیون تلفیق رد شد زیرا اشکالات جدی داشت که دو مورد آن را آقای سلیمی اشاره کردند و در گزارشی که کمیسیون هم ارائه کرد مشخص بود.

به گزارش تسنبم، وی افزود: روز گذشته که در وزارت کشور صحبت کردم، گفتم که بودجه ۱۴۰۵ در این شرایط اقتصادی کشور، آزمون بزرگی برای مجلس و دولت است ما حتماً باید در بودجه ۱۴۰۵، هم به مردم، هم به بازار و هم به تولید توجه کنیم. گزارش کمیسیون تلفیق که امروز ارائه شده، کاملاً موشکافانه، دقیق، به‌دور از رفتاری که کوچک‌ترین شائبه سیاسی داشته باشد، بود.

رئیس مجلس عنوان کرد: طی ۶ سالی که در مجلس هستم رد کلیات بودجه با بیش از دوسوم رأی سابقه نداشته بنابراین معلوم است مجلس این موضوع را دقیق بررسی کرده است. زمانی که این موضوع اعلام شد، آقای رئیس‌جمهور با من صحبت کردند، به ایشان عرض کردم کار مجلس کاملاً دقیق و کارشناسی بوده است ایشان پس از این توضیحات نامه‌ای ارسال کردند.

بر اساس این گزارش، در پی رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پزشکیان ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم و حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامه‌ای رسمی به مجلس اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق ومزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند.

بر اساس این نامه، بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود امروز سه‌شنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد و دولت طی امروز اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه اعمال خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در این نامه ضمن موافقت با هرگونه اصلاح بودجه در حوزه های معیشتی و اقتصادی در کمیسیون تلفیق با رعایت ملاحظات تورمی، تأکید کرده است که دولت آماده انجام اصلاحات در چند محور اصلی است؛ از جمله اصلاحاتی که منجر به افزایش متناسب حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود، بازنگری در نرخ‌های مؤثر مالیاتی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، و اصلاح سقف و نرخ معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت حمایت از حقوق‌بگیران در سطوح درآمدی پایین.

 

برچسب ها: لایحه‌ ، بودجه ، مجلس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مرغ در دام رانتی‌ها

۳ دختر پولدار برای هیجان زورگیر‌ی می‌کردند + گفت‌وگو با یکی از متهمان

۶ گزینه احتمالی جانشینی فرزین در بانک مرکزی / اسامی مطرح شده تصدی بانک مرکزی از عبدالناصر همتی تا بقیه رفقا

حریف احتمالی استقلال در مرحله حذفی آسیا

عجب «همتی» با چک برگشتی

مفسدان ماست‌ها را کیسه کنند 

او سراسر ایران را به مبارزه با بهائیت واداشت!

کنار اسرائیل به ایران خیانت کرد و اعدام شد

موج‌سواری اینفلوئنسر‌های ایرانی روی کریسمس غربی 

تغییر زبان صهیونیست‌ها از تهدید به تردید 

خشت‌های جهاد برای ساخت خانه محرومان 

برنج ۱۴۳ هزارتومانی در راه است؟

مرگ آتشین برای نجات جان پسر خاله 

سردار شریف: مقاومت ملت ایران شکست قطعی دشمن در جنگ تحمیلی را رقم زد

فقط حقوق کارمند تورم‌زاست جناب جعفر؟!

قرعه‌کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد

۷ دهه تا ایران ۴۰ میلیونی 

شرط حماس برای موافقت با حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه

رجب ماه بارش رحمت الهى است

قیمت جدید طلا و سکه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴/ ریزش قیمت طلا و سکه بالاخره آغاز شد

گرای ظریف به دشمن در فارن افرز

برنامه ۲۰ بندی برای معیشت مردم داریم/ صرفه‌جویی ۱۰درصدی کل مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

سفر مارپیچ نتانیاهو به امریکا

آقا سید نیمه‌های چله زیارت عاشورا به آرزوی آخرش رسید

از پول‌های بادآورده تا سارقی با ۲۵ بار دستگیری + گفت‌وگو با متهمان

بازخوانی سرمقاله روزنامه جوان در شبکه خبر

پاسدار نمونه‌ای که شهید  مبارزه با صهیونیست‌ها شد

تمرین حادثه پیش از فاجعه 

«سرباز شصت و سه ساله» مستندی متفاوت برای بازشناسی شهید سلیمانی است

 واکنش‌های ناموزون به یک «ترانه» رانتی

مدارس ابتدایی تهران، فردا مجازی شد/ طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود

میزبان مراحل نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

محاکمه باغداری که ۲ قتل مرتکب شد 

حمله بی‌فایده گروسی به خطوط قرمز هسته‌ای ایران 

بالاخره به حرف رهبری رسیدند

استفاده ۳.۵ میلیون دانش‌آموز از پلتفرم شاد در تعطیلات

راهگشا بود و خدا هم راهش را تا شهادت باز کرد

آخرین وضعیت فروش فیلم‌های گیشه

‌ پزشکیان: نقد منصفانه را می‌پذیریم

ناگزیر به جراحی‌های بزرگ هستیم

پزشکیان درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت

«روزی روزگاری آبادی» روایتی از مناسبات اقتصادی روستایی

بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!

کاهش موارد عفونت‌های تنفسی در کشور

قیمت جدید طلا و سکه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴/ طلا ۱۵ میلیون تومان شد

شاخص هوای تهران ۵ دی / هوا آلوده شد

احتمال قوی اصلاح دستمزد‌ها 

وداع با پایه‌گذار موج نو در تئاتر و سینما

روز‌های سرنوشت‌ساز ونزوئلا برای جهان

مدارس ابتدایی استان تهران فردا هم مجازی شد/تداوم اجرای طرح زوج و فرد از در منزل

پیشنهاد سردبیر
۳هزار همت معافیت مالیاتی!
گفت‌و‌گو با رئیس سازمان نظام‌پزشکی/ «سلامت مردم» قربانی ساختار پیچیده تأمین اجتماعی است
 یک بیت حافظ و یک قصیده شرمندگی؟!
عجب «همتی» با چک برگشتی
ویزیت یک میلیونی، درد بیماران را مضاعف می‌کند 
لایحه بودجه ۱۴۰۵ چرا باید رد می‌شد؟
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردند!
سرقت‌های میلیاردی با گروگان‌گیری سرایداران + گفت‌وگو با متهم
سرخابی‌ها سال آینده به آزادی بازمی‌گردند!
چمن تختی از این مدیر به آن مدیر!
مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و حامی مردم فلسطین
گردنه خطرناک ناترازی انرژی
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ جانش را فدا کرد تا مانع گسترش خسارات شود
بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!
رئیس‌جمهور نزد حامیانش مهجور است!
آخرین اخبار