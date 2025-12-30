حمله دوباره آمریکا به یک شناور در اقیانوس آرام؛ ۲ نفر کشته شدند

جوان آنلاین: فرماندهی جنوبی آمریکا با تأیید حمله دوباره به یک شناور در دریای کارائیب مدعی شد: یک شناور وابسته به سازمانهای تروریستی در آبهای بین المللی در اقیانوس آرام را هدف قرار دادیم.
به گزارش مهر، این فرماندهی با توجیه کشته شدن افرادی که از آنها به عنوان تروریست نام برد، مدعی شد که این حمله منجر به کشته شدن ۲ تروریست شد که در قاچاق مواد مخدر دست داشتند.
فرماندهی جنوبی آمریکا ادعا کرد که هیچیک از نیروهای ما در این حمله آسیبی ندیده است.
بر اساس برآوردهای شبکه خبری سی بی اس نیوز، ارتش آمریکا طی ماههای اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بیش از دهها شناور را در سواحل آمریکای لاتین منهدم کرده است؛ عملیاتی که به کشته شدن بیش از ۹۵ نفر انجامیده است.
گروههای حقوق بشر، این عملیاتهای آمریکا را اعدامهای فراقضایی و جنایت جنگی اعلام کردهاند.