۴ دیدار تدارکاتی حریف ایران مشخص شد

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال مصر یکی از تیم‌هایی است که جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرده است و با تیم‌های ایران، بلژیک و نیوزیلند هم‌گروه است.

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد که برای آمادگی تیم ملی این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، ۴ بازی دوستانه برگزار خواهد کرد.

حماده الشربینی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مصر، در گفت‌وگو با شبکه «اون اسپورت» گفت: توافق شده است که دو بازی دوستانه در ماه مارس ۲۰۲۶ در قطر، مقابل عربستان و اسپانیا برگزار شود. ما به برگزاری یک تورنمنت چهارجانبه در قطر فکر می‌کردیم اما تا به حال، نزدیک‌ترین گزینه، بازی با عربستان و اسپانیا در مارس آینده است.

او همچنین تاکید کرد که فدراسیون فوتبال دو بازی دیگر را هم مد نظر قرار دارد به طوری که در ماه ژوئن ۲۰۲۶ هم به مصاف برزیل و نروژ خواهند رفت.

به این ترتیب، محمد صلاح و هم‌تیمی‌هایش قبل از جام جهانی برابر تیم‌های بزرگی بازی خواهند کرد و تقابل او با ارلینگ هالند و وینیسیوس جونیور دیدنی خواهد بود.

این مسئول تیم ملی مصر همچنین به خبر برکناری حسام حسن از هدایت تیم بعد از جام ملت‌های آفریقا واکنش نشان داد و تأکید کرد که خبر برکناری حسام حسن کذب است و او همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند.

تیم ملی مصر در دو بازی ابتدایی خود در جام ملت‌های آفریقا به پیروزی دست پید کرد اما در بازی پایانی برابر آنگولا متوقف شد تا به عنوان تیم نخست راهی یک هشتم نهایی شود.

حسام حسن در بازی اخیر با آنگولا که بدون گل پایان یافت به بازیکنان جوان و نیمکت نشین تیمش بازی داد.