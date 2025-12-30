کد خبر: 1337468
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۰
ورزش » ساير

۴ دیدار تدارکاتی حریف ایران مشخص شد

۴ دیدار تدارکاتی حریف ایران مشخص شد تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است چهار دیدار دوستانه با تیم‌های بزرگ فوتبال جهان برگزار می‌کند.

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال مصر یکی از تیم‌هایی است که جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کرده است و با تیم‌های ایران، بلژیک و نیوزیلند هم‌گروه است.

به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد که برای آمادگی تیم ملی این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، ۴ بازی دوستانه برگزار خواهد کرد.

حماده الشربینی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مصر، در گفت‌وگو با شبکه «اون اسپورت» گفت: توافق شده است که دو بازی دوستانه در ماه مارس ۲۰۲۶ در قطر، مقابل عربستان و اسپانیا برگزار شود. ما به برگزاری یک تورنمنت چهارجانبه در قطر فکر می‌کردیم اما تا به حال، نزدیک‌ترین گزینه، بازی با عربستان و اسپانیا در مارس آینده است.

او همچنین تاکید کرد که فدراسیون فوتبال دو بازی دیگر را هم مد نظر قرار دارد به طوری که در ماه ژوئن ۲۰۲۶ هم به مصاف برزیل و نروژ خواهند رفت.

به این ترتیب، محمد صلاح و هم‌تیمی‌هایش قبل از جام جهانی برابر تیم‌های بزرگی بازی خواهند کرد و تقابل او با ارلینگ هالند و وینیسیوس جونیور دیدنی خواهد بود.

این مسئول تیم ملی مصر همچنین به خبر برکناری حسام حسن از هدایت تیم بعد از جام ملت‌های آفریقا واکنش نشان داد و تأکید کرد که خبر برکناری حسام حسن کذب است و او همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند.

تیم ملی مصر در دو بازی ابتدایی خود در جام ملت‌های آفریقا به پیروزی دست پید کرد اما در بازی پایانی برابر آنگولا متوقف شد تا به عنوان تیم نخست راهی یک هشتم نهایی شود.

حسام حسن در بازی اخیر با آنگولا که بدون گل پایان یافت به بازیکنان جوان و نیمکت نشین تیمش بازی داد.

برچسب ها: مصر ، جام جهانی ، فوتبال ایتالیا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مرغ در دام رانتی‌ها

۳ دختر پولدار برای هیجان زورگیر‌ی می‌کردند + گفت‌وگو با یکی از متهمان

۶ گزینه احتمالی جانشینی فرزین در بانک مرکزی / اسامی مطرح شده تصدی بانک مرکزی از عبدالناصر همتی تا بقیه رفقا

حریف احتمالی استقلال در مرحله حذفی آسیا

عجب «همتی» با چک برگشتی

مفسدان ماست‌ها را کیسه کنند 

او سراسر ایران را به مبارزه با بهائیت واداشت!

کنار اسرائیل به ایران خیانت کرد و اعدام شد

موج‌سواری اینفلوئنسر‌های ایرانی روی کریسمس غربی 

تغییر زبان صهیونیست‌ها از تهدید به تردید 

خشت‌های جهاد برای ساخت خانه محرومان 

برنج ۱۴۳ هزارتومانی در راه است؟

مرگ آتشین برای نجات جان پسر خاله 

سردار شریف: مقاومت ملت ایران شکست قطعی دشمن در جنگ تحمیلی را رقم زد

فقط حقوق کارمند تورم‌زاست جناب جعفر؟!

۷ دهه تا ایران ۴۰ میلیونی 

قرعه‌کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد

شرط حماس برای موافقت با حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه

رجب ماه بارش رحمت الهى است

قیمت جدید طلا و سکه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴/ ریزش قیمت طلا و سکه بالاخره آغاز شد

گرای ظریف به دشمن در فارن افرز

برنامه ۲۰ بندی برای معیشت مردم داریم/ صرفه‌جویی ۱۰درصدی کل مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

سفر مارپیچ نتانیاهو به امریکا

آقا سید نیمه‌های چله زیارت عاشورا به آرزوی آخرش رسید

از پول‌های بادآورده تا سارقی با ۲۵ بار دستگیری + گفت‌وگو با متهمان

بازخوانی سرمقاله روزنامه جوان در شبکه خبر

پاسدار نمونه‌ای که شهید  مبارزه با صهیونیست‌ها شد

«سرباز شصت و سه ساله» مستندی متفاوت برای بازشناسی شهید سلیمانی است

 واکنش‌های ناموزون به یک «ترانه» رانتی

تمرین حادثه پیش از فاجعه 

مدارس ابتدایی تهران، فردا مجازی شد/ طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود

میزبان مراحل نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

محاکمه باغداری که ۲ قتل مرتکب شد 

حمله بی‌فایده گروسی به خطوط قرمز هسته‌ای ایران 

بالاخره به حرف رهبری رسیدند

استفاده ۳.۵ میلیون دانش‌آموز از پلتفرم شاد در تعطیلات

راهگشا بود و خدا هم راهش را تا شهادت باز کرد

آخرین وضعیت فروش فیلم‌های گیشه

‌ پزشکیان: نقد منصفانه را می‌پذیریم

پزشکیان درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت

ناگزیر به جراحی‌های بزرگ هستیم

«روزی روزگاری آبادی» روایتی از مناسبات اقتصادی روستایی

بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!

کاهش موارد عفونت‌های تنفسی در کشور

قیمت جدید طلا و سکه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴/ طلا ۱۵ میلیون تومان شد

شاخص هوای تهران ۵ دی / هوا آلوده شد

احتمال قوی اصلاح دستمزد‌ها 

وداع با پایه‌گذار موج نو در تئاتر و سینما

روز‌های سرنوشت‌ساز ونزوئلا برای جهان

مدارس ابتدایی استان تهران فردا هم مجازی شد/تداوم اجرای طرح زوج و فرد از در منزل

پیشنهاد سردبیر
۳هزار همت معافیت مالیاتی!
گفت‌و‌گو با رئیس سازمان نظام‌پزشکی/ «سلامت مردم» قربانی ساختار پیچیده تأمین اجتماعی است
 یک بیت حافظ و یک قصیده شرمندگی؟!
عجب «همتی» با چک برگشتی
ویزیت یک میلیونی، درد بیماران را مضاعف می‌کند 
لایحه بودجه ۱۴۰۵ چرا باید رد می‌شد؟
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردند!
سرقت‌های میلیاردی با گروگان‌گیری سرایداران + گفت‌وگو با متهم
سرخابی‌ها سال آینده به آزادی بازمی‌گردند!
چمن تختی از این مدیر به آن مدیر!
مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و حامی مردم فلسطین
گردنه خطرناک ناترازی انرژی
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ جانش را فدا کرد تا مانع گسترش خسارات شود
بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!
رئیس‌جمهور نزد حامیانش مهجور است!
آخرین اخبار