کد خبر: 1337463
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعا و اظهارات متناقض ترامپ: از مذاکره با ایران استقبال می‌کنم

ادعا و اظهارات متناقض ترامپ: از مذاکره با ایران استقبال می‌کنم رئیس جمهوری آمریکا در حالی که در اظهارات خود ایران را تهدید می‌کند، مدعی شد که از مذاکره با تهران استقبال می‌کند.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تأکید بر حمایت همیشگی از این رژیم، اعلام کرد که با نتانیاهو به نتایج و تفاهمات مشترک بسیاری، به‌ویژه در موضوع سوریه، دست یافته است.

به گزارش مهر، ترامپ به ادعاهای خود علیه ایران ادامه داد و با تکرار سخنان چند ساعت گذشته‌اش مدعی شد: امیدوارم ایران برنامه هسته‌ای خود را بازسازی نکند، زیرا در آن صورت گزینه‌ای جز حمله دوباره نخواهیم داشت.

وی در عین حال ادعا کرد که از گفتگو با ایران استقبال می‌کند و مدعی شد: احتمال دارد ایران رفتار بدی داشته باشد، اما این موضوع هنوز ثابت نشده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا با تعیین ضرب‌الاجل کوتاه برای خلع سلاح حماس، تهدید کرد: اگر حماس سلاح خود را زمین نگذارد، بهای سنگینی خواهد پرداخت و وضعیت برای آن‌ها وحشتناک خواهد بود.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به تمجید از رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه پرداخت و مدعی شد: من به الشرع احترام می‌گذارم؛ او فرد قدرتمندی است که سوریه در حال حاضر به او نیاز دارد و رابطه ما با او خوب است.

رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که برای توافق میان نتانیاهو و الشرع تلاش خواهد کرد.

ترامپ ادعا کرد: تلاش خواهم کرد میان نتانیاهو و الشرع توافق ایجاد شود و فکر می‌کنم مسائل به‌خوبی پیش خواهد رفت.

وی همچنین از نقش رئیس‌جمهور ترکیه در کمک به اسرائیل برای برکنار کردن بشار اسد، قدردانی کرد و گفت اجازه نخواهد داد میان اردوغان و نتانیاهو مشکلی پیش بیاید.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به لبنان پرداخت و با دخالت در امور داخلی بیروت مدعی شد: منتظر نتیجه تلاش‌های لبنان برای خلع سلاح حزب الله است.

رئیس جمهوری آمریکا به موضوع کرانه باختری پرداخت و اعتراف کرد که واشنگتن و تل‌آویو در موضوع «خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری» توافق ۱۰۰ درصدی ندارند.

وی به حزب الله حمله کرد و مدعی شد: حزب‌الله بد رفتار می‌کند و خواهیم دید تلاش‌های لبنان برای خلع سلاح آن به کجا خواهد انجامید.

ترامپ درباره فروش جنگنده اف -۳۵ به ترکیه نیز گفت که در حال بررسی این مسأله است.

نتانیاهو نیز در این دیدار با اهدای جایزه جعلی «جایزه صلح اسرائیل» به ترامپ، وی را بزرگترین دوست این رژیم خواند و دیدار خود با ترامپ را بسیار مثمر ثمر دانست.

نتانیاهو در ادامه ادعا کرد: رئیس‌جمهور ترامپ شروطی را برای اصلاحاتی که تشکیلات خودگردان فلسطین باید انجام دهد، تعیین کرده است.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، مذاکرات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مرغ در دام رانتی‌ها

۳ دختر پولدار برای هیجان زورگیر‌ی می‌کردند + گفت‌وگو با یکی از متهمان

۶ گزینه احتمالی جانشینی فرزین در بانک مرکزی / اسامی مطرح شده تصدی بانک مرکزی از عبدالناصر همتی تا بقیه رفقا

حریف احتمالی استقلال در مرحله حذفی آسیا

عجب «همتی» با چک برگشتی

مفسدان ماست‌ها را کیسه کنند 

او سراسر ایران را به مبارزه با بهائیت واداشت!

کنار اسرائیل به ایران خیانت کرد و اعدام شد

موج‌سواری اینفلوئنسر‌های ایرانی روی کریسمس غربی 

تغییر زبان صهیونیست‌ها از تهدید به تردید 

خشت‌های جهاد برای ساخت خانه محرومان 

برنج ۱۴۳ هزارتومانی در راه است؟

مرگ آتشین برای نجات جان پسر خاله 

سردار شریف: مقاومت ملت ایران شکست قطعی دشمن در جنگ تحمیلی را رقم زد

فقط حقوق کارمند تورم‌زاست جناب جعفر؟!

۷ دهه تا ایران ۴۰ میلیونی 

قرعه‌کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد

شرط حماس برای موافقت با حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه

رجب ماه بارش رحمت الهى است

قیمت جدید طلا و سکه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴/ ریزش قیمت طلا و سکه بالاخره آغاز شد

گرای ظریف به دشمن در فارن افرز

برنامه ۲۰ بندی برای معیشت مردم داریم/ صرفه‌جویی ۱۰درصدی کل مشکلات اقتصادی را حل می‌کند

سفر مارپیچ نتانیاهو به امریکا

آقا سید نیمه‌های چله زیارت عاشورا به آرزوی آخرش رسید

از پول‌های بادآورده تا سارقی با ۲۵ بار دستگیری + گفت‌وگو با متهمان

بازخوانی سرمقاله روزنامه جوان در شبکه خبر

پاسدار نمونه‌ای که شهید  مبارزه با صهیونیست‌ها شد

«سرباز شصت و سه ساله» مستندی متفاوت برای بازشناسی شهید سلیمانی است

 واکنش‌های ناموزون به یک «ترانه» رانتی

تمرین حادثه پیش از فاجعه 

مدارس ابتدایی تهران، فردا مجازی شد/ طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود

میزبان مراحل نهایی لیگ نخبگان آسیا مشخص شد

محاکمه باغداری که ۲ قتل مرتکب شد 

حمله بی‌فایده گروسی به خطوط قرمز هسته‌ای ایران 

بالاخره به حرف رهبری رسیدند

استفاده ۳.۵ میلیون دانش‌آموز از پلتفرم شاد در تعطیلات

راهگشا بود و خدا هم راهش را تا شهادت باز کرد

آخرین وضعیت فروش فیلم‌های گیشه

‌ پزشکیان: نقد منصفانه را می‌پذیریم

پزشکیان درگذشت بهرام بیضایی را تسلیت گفت

ناگزیر به جراحی‌های بزرگ هستیم

«روزی روزگاری آبادی» روایتی از مناسبات اقتصادی روستایی

بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!

کاهش موارد عفونت‌های تنفسی در کشور

قیمت جدید طلا و سکه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴/ طلا ۱۵ میلیون تومان شد

شاخص هوای تهران ۵ دی / هوا آلوده شد

احتمال قوی اصلاح دستمزد‌ها 

وداع با پایه‌گذار موج نو در تئاتر و سینما

روز‌های سرنوشت‌ساز ونزوئلا برای جهان

مدارس ابتدایی استان تهران فردا هم مجازی شد/تداوم اجرای طرح زوج و فرد از در منزل

پیشنهاد سردبیر
۳هزار همت معافیت مالیاتی!
گفت‌و‌گو با رئیس سازمان نظام‌پزشکی/ «سلامت مردم» قربانی ساختار پیچیده تأمین اجتماعی است
 یک بیت حافظ و یک قصیده شرمندگی؟!
عجب «همتی» با چک برگشتی
ویزیت یک میلیونی، درد بیماران را مضاعف می‌کند 
لایحه بودجه ۱۴۰۵ چرا باید رد می‌شد؟
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردند!
سرقت‌های میلیاردی با گروگان‌گیری سرایداران + گفت‌وگو با متهم
سرخابی‌ها سال آینده به آزادی بازمی‌گردند!
چمن تختی از این مدیر به آن مدیر!
مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و حامی مردم فلسطین
گردنه خطرناک ناترازی انرژی
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ جانش را فدا کرد تا مانع گسترش خسارات شود
بهرام بیضایی و پسرِ سلطان‌مار!
رئیس‌جمهور نزد حامیانش مهجور است!
آخرین اخبار