جوان آنلاین: ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «روسیه -۱»، ادعای اوکراین مبنی بر هدف قرار ندادن اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری این کشور را رد کرد.

وی گفت: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تلاش می‌کند مسکو را به دروغ‌گویی متهم کند اما باید بداند کی‌یف به‌دلیل اقدامات تروریستی خود با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد.

زاخارووا، زلنسکی را به مزدوری تشبیه کرد که قصد پنهان کردن جرم خود را دارد.

وی گفت: زلنسکی پیش‌تر نیز مذاکرات را بر هم زده است زیرا آنها به صلح نیازی ندارند؛ برای صلح به آنها پولی پرداخت نمی‌شود، بلکه برای اقدامات تروریستی و ادامه خونریزی دستمزد می‌گیرند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین با به‌کارگیری ۹۱ پهپاد، حمله‌ای تروریستی به محل اقامت پوتین در استان نووگورود انجام داده است.

به گفته لاوروف، تمامی پهپادها توسط سامانه‌های پدافند هوایی منهدم شدند و هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر نشده است.