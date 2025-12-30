نتانیاهو: ترامپ بهترین دوست اسرائیل است

جوان آنلاین:بنیامین ننتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل دوشنبه شب در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت: بارها و بارها تکرار می‌کنم که ما هرگز دوستی مانند ترامپ در کاخ سفید نداشته‌ایم.

به گزارش تسنیم، او ادامه داد: فکر می‌کنم می‌توانید این را نه تنها بر اساس تعداد جلسات ما، بلکه بر اساس محتوا و شدت آنها قضاوت کنید. فکر می‌کنم اسرائیل بسیار خوش‌شانس است که ترامپ در حال حاضر رهبری ایالات متحده و به نظر من، رهبری جهان آزاد را بر عهده دارد. فکر می‌کنم این فقط بخت بزرگ اسرائیل نیست؛ فکر می‌کنم این بخت بزرگ جهان است.

دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در سال‌های اخیر دیدارهای متعددی داشته‌اند که محور اصلی آن‌ها مسائل مرتبط با ایران، روند صلح خاورمیانه و بحران غزه بوده است.

نخستین دیدار رسمی آن‌ها در فوریه ۲۰۱۷ در کاخ سفید برگزار شد و پس از آن نشست‌های متعددی در واشنگتن و شکل گرفت که در آن‌ها موضوعاتی چون به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی ، طرح‌های صلح برای فلسطین و مقابله با ایران مطرح شد.