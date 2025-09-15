کد خبر: 1317922
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

پاسخ سفارت ایران به مقاله نشریه دانمارکی در مورد حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران

پاسخ سفارت ایران به مقاله نشریه دانمارکی در مورد حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران سفارت ایران در دانمارک در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آقای یپه دووا و خانم کارین دال هانسن، سردبیران نشریه کریستی داوبلادت اعلام کرد: خشم و انزجار و ناباوری خود را در مورد توصیف اخیر نشریه شما از حمله نظامی غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای کشورمان به عنوان "یک موفقیت و دستاورد بزرگ" برای دونالد ترامپ، اعلام می‌کنم.

جوان آنلاین: سفارت کشورمان در کپنهاک در ادامه این پاسخ اعلام کرد: این روزنامه‌نگاری نیست؛ این یک تجلیل خطرناک و غیرمسئولانه از تجاوز جنایتکارانه است که آشکارا قوانین بین‌المللی، حقایق اساسی و ایمنی انسان را نادیده می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، ستون سرمقاله شما در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، یک اقدام جنگی - یک حمله بی‌دلیل به زیرساخت‌های هسته‌ای حفاظت‌شده - را به عنوان یک دستاورد به رسمیت می‌شناسد. این یک قضاوت نادرست فاجعه‌بار است. اجازه دهید حقایقی را که روزنامه شما ترجیح داده است نادیده بگیرد، روشن سازیم:

۱. رعایت کامل و شفافیت: جمهوری اسلامی ایران یک امضاکننده متعهد به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. هر جنبه از برنامه هسته‌ای ما تحت دقیق‌ترین رژیم نظارتی جهان، تحت مدیریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) فعالیت می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور مداوم تأیید کرده که هیچ مدرکی مبنی بر انحراف مواد هسته‌ای برای اهداف تسلیحاتی وجود ندارد. فعالیت‌های ایران، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، کاملا در چارچوب حقوق قانونی ما به عنوان یک کشور عضو NPT است.

۲. یک اقدام مجرمانه، نه یک دستاورد: حمله‌ای که شما از آن ستایش کردید، یک درگیری نظامی بین دو کشور متخاصم نبود. این یک اقدام تجاوزکارانه یکجانبه و از پیش برنامه‌ریزی شده توسط کشوری بود که متکبرانه خود را بالاتر از قوانین بین‌المللی قرار می‌دهد. این اقدام منشور سازمان ملل، اصول NPT و هر هنجار رفتار متمدنانه بین‌المللی را نقض کرد. اینکه تخریب زیرساخت‌های تحت نظارت بین‌المللی که به صورت مسالمت‌آمیز اداره می‌شوند را «دستاورد» بنامیم، به معنای طرفداری از بی‌قانونی به جای نظم و طرفداری از قدرت به جای حق است.

۳. بی اخلاقی بزدلانه: شما به دونالد ترامپ که هیچ شجاعتی از خود نشان نداد، بلکه بی‌ملاحظه اقدام کرد، اعتبار بخشیده‌اید. برخلاف یک فرمانده در میدان نبرد، این فرد از راه دور دستور شلیک سلاح‌های دوربرد را صادر کرد، عملی که نه از طریق نبرد، بلکه با بی اخلاقی بزدلانه انجام شد. حمله به سه تأسیسات هسته‌ای ایران، جان عده بی‌شماری از غیرنظامیان را به خطر انداخت، نه از طریق نبرد، بلکه با خطر یک فاجعه هسته‌ای بالقوه که عواقب آن هیچ مرزی نمی‌شناخت. این کار قهرمانان نیست؛ این رفتار یک دولت یاغی است.

در ادامه این نامه آمده است: با مثبت جلوه دادن این تجاوز، روزنامه شما به مبلغ تجاوز تبدیل شده است. شما با رد نتایج تأیید شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ملت ایران و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توهین کرده‌اید. شما نهاد‌های بین‌المللی را که برای حفظ امنیت جهانی طراحی شده‌اند، تضعیف کرده‌اید. وحشتناک‌تر از همه، شما بی‌اعتنایی سنگدلانه‌ای نسبت به جان‌هایی که در معرض خطر پیامد‌های رادیولوژیکی بالقوه این حملات قرار دارند، نشان داده‌اید.

ما انتظار داریم و جهان شایسته روزنامه‌نگاری است که قدرت را پاسخگو نگه می‌دارد، نه روزنامه‌نگاری که حاشیه را به دلیل فروپاشی قوانین بین‌المللی هورا می‌کشد. شما به خوانندگان خود، ملت ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آرمان صلح، یک عذرخواهی عمیق بدهکار هستید. پاسخ صحیح به این حملات ستایش نیست، بلکه محکومیت جهانی و مطالبه پاسخگویی عاملان به جنایاتشان است. به منظور حفظ شرافت روزنامه‌نگاری و انصاف اساسی، شما موظف هستید پوشش کامل و برجسته‌ای را که پوشش اولیه شما از آن دریغ کرده بود، در اختیار این دیدگاه قرار دهید.

برچسب ها: سفارت ایران ، دانمارک ، ترامپ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

دانش هسته‌ای و جمعیت دو بال رشد اقتصادی ایران 

درس‌های اساسی حمله شکست خورده به قطر 

آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

تروئیکای اروپایی به نیرو‌های نیابتی آمریکا بدل شدند/ لزوم آمادگی ایران برای بدترین سناریو

جبران قطعی برق و گاز تولیدکنندگان با معافیت مالیاتی 

درد فلسطینیان حال او را در میانه نماز منقلب کرد 

عیار اسنپ‌بک در بازار مکاره غرب 

دل نگرانی آقای نویسنده برای گسست فرهنگی و بحران هویتی 

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

لیگ برتر روی نوار حاشیه 

ثبت کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در روز‌های پایانی سال آبی

ایران در هفته سوم شهریور ۱۳۳ بار لرزید

نبرد حقوقی مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی 

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! 

حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است

مکانیسم ماشه، سلاح روانی اروپا و بازار ایران

اهمیت روایت «قدرت و قوت»

امنیت خریدنی نیست

اگر تسهیل نمی‌کنیم؛ مانع ازدواج فرزندان‌مان نشویم

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴

۱۴۲ کشور به «اعلامیه نیویورک» درباره راهکار دو دولتی رأی دادند

آیا توافق ایران و آژانس مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌شود؟

«بیمه دریایی» سپر حقوقی تجارت جهانی 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

مخاطرات اقتصادی مکانیسم ماشه قابل مدیریت است

ترور چارلی کرک هدیه‌ای است برای نتانیاهو و ترامپ

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر

شرافت عربی کجاست؟!

ترور چارلی کرک، کار موساد است؟

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود

زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به پیام‌آور اخلاق، عدالت و حقوق انسانی است

درباره حمله به قطر! حماس دچار خلا رهبری شد؟

«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 

شروط سه کشور اروپایی برای تمدید اسنپ بک، غیر عاقلانه بود/ در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک حتما واکنش نشان می‌دهیم؛ گزینه‌ها محدود به خروج از ان‌پی‌تی نیست

از بازگشت تماشایی «کوروش» تا حمایت‌گری به سبک «رسول»

تل‌آویو متهم اول ترور «کرک» 

مدعیانی که در مسیر افول دست و پا می‌زنند

اثر ترور کرک بر سیاست داخلی آمریکا

قانون جنگل در باغ وحش‌ها 

در دسترس‌ترین قهرمانی

آزمونی برای نمایش چهره واقعی

کارمندان ۴ ساعته!

رهبر انصارالله یمن: «جنایت قرن» در غزه در جهان بی‌نظیر است

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با زن نمونه کارآفرین عشایر/ روسپید مثل سیاه‌چادر
جنگ جهانی اول و جنایات انگلیس در ایران/ مردمی که از گرسنگی می‌مردند!
ساخت‌وساز زیر آوار تورم مصالح
«آلمان» مشتری بزرگ تسلیحات اسرائیل
چین بیمارستان می‌سازد، امریکا پایگاه نظامی
تغییر نظم جهانی با وزارت جنگ؟!
روایت یک بی‌توجهی
آموزش خودمراقبتی کودکان را به تعویق نیندازید!
فیرپلی مالی فوتبال از شعار تا عمل
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران
«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 
روایتی از زندگی شهید سعید قره‌داغی/ شهادت با طعم عشق
گفت‌وگوی «جوان» با فرزاد اژدری/ گفتند به جای فیلم کودک، کمدی بساز!
قانون جنگل در باغ وحش‌ها 
بازخوانی یک تجربه تاریخی و تأملی بر اقتضائات امروز
آخرین اخبار