سفارت ایران در دانمارک در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آقای یپه دووا و خانم کارین دال هانسن، سردبیران نشریه کریستی داوبلادت اعلام کرد: خشم و انزجار و ناباوری خود را در مورد توصیف اخیر نشریه شما از حمله نظامی غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای کشورمان به عنوان "یک موفقیت و دستاورد بزرگ" برای دونالد ترامپ، اعلام می‌کنم.

جوان آنلاین: سفارت کشورمان در کپنهاک در ادامه این پاسخ اعلام کرد: این روزنامه‌نگاری نیست؛ این یک تجلیل خطرناک و غیرمسئولانه از تجاوز جنایتکارانه است که آشکارا قوانین بین‌المللی، حقایق اساسی و ایمنی انسان را نادیده می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، ستون سرمقاله شما در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵، یک اقدام جنگی - یک حمله بی‌دلیل به زیرساخت‌های هسته‌ای حفاظت‌شده - را به عنوان یک دستاورد به رسمیت می‌شناسد. این یک قضاوت نادرست فاجعه‌بار است. اجازه دهید حقایقی را که روزنامه شما ترجیح داده است نادیده بگیرد، روشن سازیم:

۱. رعایت کامل و شفافیت: جمهوری اسلامی ایران یک امضاکننده متعهد به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. هر جنبه از برنامه هسته‌ای ما تحت دقیق‌ترین رژیم نظارتی جهان، تحت مدیریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) فعالیت می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور مداوم تأیید کرده که هیچ مدرکی مبنی بر انحراف مواد هسته‌ای برای اهداف تسلیحاتی وجود ندارد. فعالیت‌های ایران، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، کاملا در چارچوب حقوق قانونی ما به عنوان یک کشور عضو NPT است.

۲. یک اقدام مجرمانه، نه یک دستاورد: حمله‌ای که شما از آن ستایش کردید، یک درگیری نظامی بین دو کشور متخاصم نبود. این یک اقدام تجاوزکارانه یکجانبه و از پیش برنامه‌ریزی شده توسط کشوری بود که متکبرانه خود را بالاتر از قوانین بین‌المللی قرار می‌دهد. این اقدام منشور سازمان ملل، اصول NPT و هر هنجار رفتار متمدنانه بین‌المللی را نقض کرد. اینکه تخریب زیرساخت‌های تحت نظارت بین‌المللی که به صورت مسالمت‌آمیز اداره می‌شوند را «دستاورد» بنامیم، به معنای طرفداری از بی‌قانونی به جای نظم و طرفداری از قدرت به جای حق است.

۳. بی اخلاقی بزدلانه: شما به دونالد ترامپ که هیچ شجاعتی از خود نشان نداد، بلکه بی‌ملاحظه اقدام کرد، اعتبار بخشیده‌اید. برخلاف یک فرمانده در میدان نبرد، این فرد از راه دور دستور شلیک سلاح‌های دوربرد را صادر کرد، عملی که نه از طریق نبرد، بلکه با بی اخلاقی بزدلانه انجام شد. حمله به سه تأسیسات هسته‌ای ایران، جان عده بی‌شماری از غیرنظامیان را به خطر انداخت، نه از طریق نبرد، بلکه با خطر یک فاجعه هسته‌ای بالقوه که عواقب آن هیچ مرزی نمی‌شناخت. این کار قهرمانان نیست؛ این رفتار یک دولت یاغی است.

در ادامه این نامه آمده است: با مثبت جلوه دادن این تجاوز، روزنامه شما به مبلغ تجاوز تبدیل شده است. شما با رد نتایج تأیید شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ملت ایران و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توهین کرده‌اید. شما نهاد‌های بین‌المللی را که برای حفظ امنیت جهانی طراحی شده‌اند، تضعیف کرده‌اید. وحشتناک‌تر از همه، شما بی‌اعتنایی سنگدلانه‌ای نسبت به جان‌هایی که در معرض خطر پیامد‌های رادیولوژیکی بالقوه این حملات قرار دارند، نشان داده‌اید.

ما انتظار داریم و جهان شایسته روزنامه‌نگاری است که قدرت را پاسخگو نگه می‌دارد، نه روزنامه‌نگاری که حاشیه را به دلیل فروپاشی قوانین بین‌المللی هورا می‌کشد. شما به خوانندگان خود، ملت ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آرمان صلح، یک عذرخواهی عمیق بدهکار هستید. پاسخ صحیح به این حملات ستایش نیست، بلکه محکومیت جهانی و مطالبه پاسخگویی عاملان به جنایاتشان است. به منظور حفظ شرافت روزنامه‌نگاری و انصاف اساسی، شما موظف هستید پوشش کامل و برجسته‌ای را که پوشش اولیه شما از آن دریغ کرده بود، در اختیار این دیدگاه قرار دهید.