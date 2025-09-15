سفر وزیر امور خارجه آمریکا به قطر

وزیر امور خارجه آمریکا پس از سفر به سرزمین‌های اشغالی و اعلام حمایت از رژیم صهیونیستی، قرار است از قطر دیدار کند.

جوان آنلاین: از بلومبرگ، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد «مارکو روبیو» وزیر خارجه این کشور در ادامه سفر منطقه‌ای خود به قطر خواهد رفت.

به گزارش ایرنا، سفر روبیو به منطقه، پس از حمله موشکی اخیر رژیم صهیونیستی به خاک قطر و همزمان با برگزاری نشست اضطراری کشور‌های عربی- اسلامی برای بررسی این موضوع در دوحه انجام می‌شود.

وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در قدس اشغالی با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دیگر مقام‌های این رژیم دیدار و بر حمایت واشنگتن از تل‌آویو تأکید کرد.

وی در اظهارات خود نه تنها از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به قطر انتقاد نکرد بلکه اولویت کنونی آمریکا را خلع سلاح مقاومت فلسطین دانست.

تحلیلگران معتقدند این موضع‌گیری روبیو نشان می‌دهد واشنگتن تلاش دارد پیامد‌های دیپلماتیک حمله تل‌آویو به قطر را پشت سر گذاشته و تمرکز خود را بر ادامه فشار بر مقاومت فلسطین معطوف کند.

وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه، به منظور دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی وارد فلسطین اشغالی شد. روبیو پیش از سفر به اراضی اشغالی، مدعی شد که دولت آمریکا از حمله هوایی به قطر ناراضی است.

رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور در حمله‌ای تلاش کرد رهبران سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر را ترور کند؛ اقدامی که بر مذاکرات آتش‌بس در غزه و پایان دادن به جنگ غزه تأثیر شدیدی گذاشت. این حمله در کشور‌های آسیای غربی و خارج از منطقه به طور گسترده محکوم شده است.