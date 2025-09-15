با شدت گرفتن شرایط نامساعد جوی و مواج شدن دریا، نجاتگران هلال‌احمر و ناجیان غریق نسبت به خطرات شنا در این وضعیت هشدار دادند.

جوان آنلاین: در روز‌های اخیر با توجه به وضعیت بحرانی دریا و هشدار‌های سازمان هواشناسی مبنی بر طوفانی بودن آب‌های ساحلی، نیرو‌های امدادی جمعیت هلال احمر و ناجیان غریق در سواحل پرتردد کشور به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

به گزارش مهر، در همین راستا، نجاتگران و عوامل مستقر در مناطق ساحلی، با استقرار در نقاط حساس و خطرپذیر، به مسافران و گردشگرانی که قصد ورود به دریا دارند هشدار داده و توصیه‌های ایمنی لازم را ارائه کرده‌اند.

این هشدار‌ها با هدف پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار مانند غرق‌شدگی و مفقودی صادر شده است. جمعیت هلال احمر از همه مسافران درخواست کرده ضمن توجه جدی به هشدارها، از نزدیک شدن به دریا در ساعات بحرانی خودداری کرده و از نقاط امن ساحلی تردد کنند.